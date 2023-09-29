الخارجية الايرانية تدين العمل الارهابي في باكستان

واعرب كنعاني عن تعازيه لحكومة وشعب باكستان، وخاصة ذوي الضحايا، سائلا المولى العلي القدير بالشفاء العاجل للجرحى.



ووصف المتحدث بأسم وزارة الخارجية الایرانية هذا العمل الإرهابي بأنه مثال واضح على ابتعاد الإرهابيين عن التعاليم الالهية للرسول الاعظم (ص).



وكانت مصادر طبية باكستانية، قد ذكرت ان عدد ضحايا تفجير انتحاري وقع اليوم الجمعة في ولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان ارتفع إلى 52 قتيلا و50 جريحا.



ونقلت عن مصادر شرطية أن الانتحاري فجر عبوة ناسفة بالقرب من سيارة نائب قائد الشرطة.



وذكرت قناة Geo أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد تجمع فيه المصلون بعيد المولد النبوي.