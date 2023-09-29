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الجمعة 29 أيلول 2023 ساعة 15:31

رئيس الجمهورية يرعى تدشين محطة كهرباء 'فولاد مباركة' في اصفهان

رئيس الجمهورية يرعى تدشين محطة كهرباء
وتبلغ سعة المرحلة الأولى من هذه المحطة، 307 ميغاواط بینما تبلغ القدرى الاجمالية لهذه المحطة 914 ميغاواط.
 
ومحطة كهرباء فولاد مباركة، هي المحطة الثالثة من محطات الطاقة ذاتية الإمداد، التي تم تشغيلها حتى الآن لغرض الاستخدام في قطاع الصناعات المحلية.
 
تجدر الاشارة بان رئيس الجمهورية اية الله رئيسي، وصل صباح اليوم الجمعة، الى محافظة اصفهان، لرعاية تدشين عدد من المشاريع الانمائية، بما في ذلك نقل المياه من الخليج الفارسي وبحر عمان بهدف سد احتياجات المحافظة الى المياه، وايضا الحضور في حفل افتتاح الدورة الخامسة لـ "جائزة المصطفى (ص) العالمية".
رقم : 1084761
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