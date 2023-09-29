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الجمعة 29 أيلول 2023 ساعة 17:00

'العمل الجماهيري' يكشف تفاصيل مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ36

وحسب مصدر قال خميس الهيثم مسؤول العمل الجماهيري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن الحركة قررّت إحياءً ذكرى انطلاقتها الـ36 بمهرجان مركزي بساحة الكتيبة في قطاع غزة.
 
وأوضح أن كافة الاستعدادات تجري على قدم وساق في الإعداد والتجهيز للمهرجان الذي تستعد فيه الحركة لاستقبال عشرات الآلاف من جماهير شعبنا يوم الجمعة في السادس من شهر تشرين أكتوبر بعد صلاة العصر مباشرة.
 
وقال الهيثم لـ"فلسطين اليوم"، إنّ المهرجان سيوصل رسائل مهمة حول الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي القلب منها القدس ومقاومة العدو في كل الساحات ، وسيتخلله كلمة مركزية للحركة سيطل بها الأمين العام القائد المجاهد أبو طارق النخالة ، تحمل العديد من الرسائل المهمة على كافة المستويات كما سيتخلل المهرجان العديد من الفقرات المميزة.
 
وأوضح الهيثم أن المهرجان سيوصل رسائل واضحة للاحتلال في ظل المقاومة التي تتصاعد يوما بعد يوم في الضفة والقدس والقطاع والداخل المحتل حيث تأتي الانطلاقة هذا العام بعد تقديم الحركة ثلة كبيرة من قيادتها شهداء على طريق الحرية ودحر الاحتلال .
 
وذكر أن الحركة بدأت فعاليتها وأنشطتها التى تصاحب المهرجان المركزي والذي سيعقد في عدة ساحات منها فلسطين وسوريا ولبنان في رسالة واضحه تترجم وحدة الساحات في مواجهة العدو الصهيوني.
 
وأكد الهيثم أن الفعاليات والأنشطة الشعبية حاضرة احياءً لذكرى الانطلاقة ،حيث نظمت الحركة العديد من الحملات المصاحبة لمهرجان الانطلاقة بدأت في حملة زيارات لعوائل الشهداء الذين يحمل هذا المهرجان اسمهم " الشهداء بشائر النصر " تأكيداً على أن دماء الشهداء ستبقى نبراس ينير لنا طريق النصر وتحرير الأرض والمقدسات من دنس العدو.
 
وفي ذات السياق وجه الهيثم التحية لعوائل الشهداء والأسرى وللمقاومة الباسلة في كل مكا
رقم : 1084767
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