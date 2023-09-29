وزارة التراث الثقافي وسياحة إيران تقترح إلغاء التأشيرات مع السعودية

وقالت نائبة وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية "مريم جلالي دهكردي" التي تتواجد في العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في مراسم يوم السياحة العالمي في تصريح صحفي انها وجهت دعوة لوزير السياحة السعودي لزيارة إيران واقترحت تشكيل فريق عمل لإلغاء التأشيرات بين البلدين.

واضافت جلالي ان هناك جهودًا تبذل لإزالة العوائق التي تقف أمام استقطاب السياح السعوديين وتطوير العلاقات السياحية بين إيران والسعودية.

وأوضحت: تبادلت الأفكار مع وكيل وزير السياحة السعودي للعلاقات الدولية والسياحة الخارجية، سلطان المسلّم، حول سبل إزالة العوائق التي تعترض سبيل تطوير العلاقات السياحية بين البلدين.

وأكدت أن اللقاء تطرق إلى الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان في قطاعي السياحة والحرف اليدوية، مضيفة: تقرر مواصلة تبادل الأفكار والمفاوضات على مختلف المستويات للتعرف على شتى مجالات التعاون الثنائي.

واستضافت الرياض احتفاءات يوم السياحة العالمي يومي 27 - 28 أيلول/سبتمبر 2023 بحضور أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة بالعالم تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر" من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي بهدف تعزيز التعاون العالمي لدراسة الفرص لتعزيز مرونة القطاع ودفع عجلة النمو نحو مستقبل يقوده الاستثمار ويركز على الاستدامة.

وعقدت نائبة وزير السياحة الإيراني لقاء مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي على هامش الاحتفاء بيوم السياحة العالمي وبحثت معه آفاق تطوير السياحة في منطقة الشرق الأوسط ومكانة الحرف اليدوية في الاستثمار الأخضر بقطاع السياحة.