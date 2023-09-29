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الجمعة 29 أيلول 2023 ساعة 17:40

العتبة الحسينية في كربلاء تقدم الخدمات الطبية بالمجان في هذه الفترة..

العتبة الحسينية في كربلاء تقدم الخدمات الطبية بالمجان في هذه الفترة..
وقال رئيس الهيئة حيدر حمزة العابدي في تصريح للموقع الرسمي، إنه "بإمكان المرضى المراجعين خلال فترة المبادرة التي أطلقها ممثل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي في العشرين من محرم الماضي من الحصول على فرصة لإكمال لعلاجهم بالمجان في جميع مؤسسات العتبة الطبية، لاسيما أن هناك عدداً من المرضى حصلوا على مواعيد لما بعد انتهاء فترة المبادرة".
 
وأوضح العابدي، أن "مستشفيات ومراكز العتبة الطبية في كربلاء المقدسة استطاعت خلال الفترة المجانية إجراء أربعة آلاف و200 عملية جراحية متنوعة فيما استقبلت نحو 140 ألف مريض مصاب بأنواع مختلفة خصوصاً مرضى الأمراض السرطانية وبواقع 20 ألف مريض في مؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام، فضلاً عن إجراء نحو أربعة آلاف و200 عملية دقيقة لاستئصال الأورام وفقاً للمعايير العلمية الطبية للمستشفيات العالمية وبأنواع السرطانات بالأدوية الذرية والكيماوية والاشعاعية"
 
وأشار العابدي الى، أن "اعداد المرضى المراجعين في مستشفى الإمام زين العابدين تجاوزت أكثر من 100 ألف مريض حصلوا خلالها على أفضل الخدمات الطبية والجراحية".
 
وانطلاقاً من شعار "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء"، اطلق ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ "عبد المهدي الكربلائي"، مبادرة طبية لمدة 40 يوماً، تحت عنوان "اربعون يوماً من العطاء.. قبس من رسالة الحسين عليه السلام الخالدة".
 
وبحسب ما افادت به مصادر اعلامية عراقية، تم خلال هذه المبادرة، تقديم جميع الخدمات الطبية بشكل مجاني، من المعاينة والفحص والتشخيص والتحاليل والرقود في المستشفى وإجراء العمليات الجراحية؛ حيث تم استقبال المرضى من جميع محافظات العراق.
 
ووفقا للمصادر ذاتها، تعدّ هذه المبادرة أكبر مبادرة إنسانية مجانية في العراق، "كان هدفها الأسمى تلبية احتياجات المرضى، وتوفير الرعاية الصحية التي يحتاجونها دون أن يكون عليهم أي عبئ مادي يعيقهم.
رقم : 1084775
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