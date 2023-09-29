الإحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة لـ 8 أيام

وقررت السلطات الإسرائيلية فرض إغلاق تام على الضفة الغربية وحواجز ومعابر قطاع غزة، بداية من اليوم ولمدة 8 أيام بسبب عيد "العرش" اليهودي، الذي يستمر حتى ليلة الأحد بعد المقبل.

ميدانيا أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق – اليوم الجمعة - جراء قمع قوات الاحتلال الصهيوني مسيرات مناهضة للإستيطان الصهيوني وخلال مواجهات في الضفة الغربية

ففي نابلس، أصيب عدد من المواطنين، ومتضامن وصحفية أجنبيان، بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن 3 مواطنين أصيبوا بقنابل غاز مباشرة، أحدهم بالوجه، واثنان بالصدر، وعولجا ميدانيا.

وأضاف بأن الطواقم قدمت العلاج لـ23 حالة اختناق بالغاز السام أيضا، من بينهم صحفية ومتضامن أجنبيان.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، تجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من المستوطنين.

40 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى

في سياق منفصل أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: إن نحو 40 ألف مُصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في شوارع المدينة ومحيط المسجد، والتي دققت في بطاقات المصلين الشخصية، وأعاقت ومنعت دخول العديد منهم.