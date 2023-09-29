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الجمعة 29 أيلول 2023 ساعة 18:24

نزوح جماعي من ناغورني قره باغ

نزوح جماعي من ناغورني قره باغ
في القريب العاجل يفقد اقليم ناغورني قره باغ في اذربيجان هويته الارمنية اثر النزوج الجماعي المتواصل لسكانه منذ اسبوع باتجاه أرمينيا بعد سقوط الحكومة الانفصالية في الاقليم اثر عملية عسكرية خاطفة شنتها باكو ضد المنطقة.
 
معظم السكان الأرمن في ناغورني قره باغ البالغ عددهم قبل الهجوم نحو مئة وعشرين الفا غادروا الاقليم ولم يبقی سوى القليل رغم دعوات وزارة الخارجية الأذربيجانية للسكان الأرمن في قره باغ لعدم مغادرة منازلهم والانخراط في المجتمع الأذربيجاني.
 
وأعلنت أرمينيا استقبال أكثر من ثمانية وعشرين ألف شخص على الأقل وصلوا إليها من اقليم ناغورني قره باغ، في حين تبحث أذربيجان بين اللاجئين عن أشخاص تتهمهم بارتكاب جرائم حرب.
 
رغم الوعود المتكررة للرئيس الأذربيجاني 'إلهام علييف' بضمان حقوق الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ، يستمر تدفق اللاجئين من قره باغ إلى الأراضي الأرمينية. ويجد الآلاف من سكان ناغورني قره باغ ملجأ في أرمينيا بعد وصولهم بالسيارات أو الحافلات.
 
وأعلنت الحكومة الأرمينية الثلاثاء أنها استقبلت أكثر من 13 ألف شخص، في حين لا تزال مئات المركبات تتجه نحو هذا البلد.
 
وتعتزم أذربيجان العفو عن المقاتلين الأرمن الذين ألقوا أسلحتهم في قره باغ، باستثناء الذين ارتكبوا جرائم حرب خلال حروب قره باغ، إذ يبحث حرس الحدود الأذربيجاني عن أشخاص يشتبه في ارتكابهم 'جرائم حرب' وسط اللاجئين الذين يغادرون ناغورني قره باغ إلى أرمينيا.
 
من جهته دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أذربيجان إلى احترام تعهدها بحماية مدنيي ناغورني قره باغ، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
 
كما اعتبرت باريس، على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية آن كلير لوجاندر، أن النزوح الضخم للأرمن من قره باغ يحدث على مرأى من روسيا المتواطئة، قائلة إن باريس ستحمل أذربيجان كامل المسؤولية عن مصير السكان الأرمن، داعية إلى تحرك دبلوماسي دولي في مواجهة تخلي روسيا عن أرمينيا.
 
كما طالب الاتحاد الأوروبي أذربيجان بتفصيل رؤيتها فيما يتعلق بمصير الأرمن المقيمين في قره باغ.
 
بدوره أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حقوق آلاف السكان النازحين من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا يجب حمايتها، حسبما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
 
هذا، ومن المقرر أن يستقبل الاتحاد الأوروبي في بروكسل ممثلين كبارا عن أرمينيا وأذربيجان، وستمثل أذربيجان وأرمينيا، وكذلك فرنسا وألمانيا، بمستشاريها للأمن القومي.
 
كما سيجتمع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل في غرناطة بإسبانيا بمشاركة الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
 
يأتي هذا فيما ارتفعت الى ما لا يقل عن مئة وسبعين قتيلا، حصيلة الانفجار الذي وقع في مستودع للوقود بالاقليم قبل ايام بينما كان لاجئون يتزودون وقودا لرحلتهم الطويلة على الطرقات الجبلية الموحشة المؤدية إلى أرمينيا.
 
تطورات تزامنت مع اعلان سلطات جمهورية ناغورني قره باغ المعلنة من جانب واحد الخميس أنها ستحل جميع مؤسساتها وستزول من الوجود في نهاية العام فيما دعت السكان للتعرف على شروط إعادة الاندماج التي طرحتها أذربيجان واتّخاذ قرار فردي ومستقل بشأن إن كانوا سيبقون وبذلك ينتهي حلم الاستقلال ويسدل الستار على واحد من أكثر النزاعات المجمّدة طولاً في العالم.
رقم : 1084793
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