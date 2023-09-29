رئيسي: العمل الارهابي الجبان في باكستان يرمي الى التفرقة بين المسلمين

واعرب رئيس الجمهورية الاسلامية عن مواساته للحكومة والشعب الباكستاني قائلا ان ايران جاهزة بحزم للتعاون مع باكستان لمكافحة كافة مظاهر الارهاب والتطرف وتطالب المجتمع الدولي وخاصة الدول الاسلامية ان تقوم بردة فعل جادة ازاء هذا العمل الاجرامي وتحول دون تكرار مثل هذه الاحداث المريرة.

وشدد آية الله رئيسي ان هذا الهجوم الارهابي الاعمى اثبت مرة اخرى ان الارهابيون الجهلاء المنسلخون عن التعاليم السماوية للدين الاسلامي الحنيف ، لا يهدفون سوى الى ايجاد التفرقة بين المسلمين لكنهم سيخفقون هذه المرة في تحقيق اهدافهم اللامشروعة واللانسانية.

واعرب آية الله رئيسي عن أمله في ان يتم التعرف باسرع ما يمكن على مرتكبي هذه الجريمة ومعاقبهم بسبب جريمتهم الشنيعة.