ادانات دولية للتفجيرين الإرهابيين في باكستان

واستهدف التفجير الأول، احتفالا، بمناسبة المولد النبوي الشريف، قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، وأسفر عن مقتل 52 شخصا، وفقا لما نقلته وكالات أنباء عالمية عن مسؤولين باكستانيين.
ووقع التفجير الثاني بفارق ساعات داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في منطقة هنغو جنوب مدينة بيشاور بمنطقة خيبر (شمال غرب)، وخلف 4 قتلى و5 جرحى، بحسب مصادر رسمية باكستانية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الضابط في الشرطة المحلية نزار أحمد أن ما بين 30 و40 شخصا ما زالوا عالقين تحت أنقاض المسجد في هنغ.مم
وفي هذا الصدد ارسل الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي رسالة الى نظيره الباكستاني عارف علوي ادان فيها العمل الارهابي الجبان الذي استهدف المشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في احدى مدن ولاية بلوشستان الباكستانية والذي ادى الى مقتل عشرات الابرياء، مؤكدا ان هؤلاء الارهابيون لا يريدون سوى ايجاد التفرقة بين المسلمين.
واعرب رئيس الجمهورية الاسلامية عن مواساته للحكومة والشعب الباكستاني قائلا ان ايران جاهزة بحزم للتعاون مع باكستان لمكافحة كافة مظاهر الارهاب والتطرف وتطالب المجتمع الدولي وخاصة الدول الاسلامية ان تقوم بردة فعل جادة ازاء هذا العمل الاجرامي وتحول دون تكرار مثل هذه الاحداث المريرة.
وشدد آية الله رئيسي ان هذا الهجوم الارهابي الاعمى اثبت مرة اخرى ان الارهابيون الجهلاء المنسلخون عن التعاليم السماوية للدين الاسلامي الحنيف ، لا يهدفون سوى الى ايجاد التفرقة بين المسلمين لكنهم سيخفقون هذه المرة في تحقيق اهدافهم اللامشروعة واللانسانية.
واعرب آية الله رئيسي عن أمله في ان يتم التعرف باسرع ما يمكن على مرتكبي هذه الجريمة ومعاقبهم بسبب جريمتهم الشنيعة.
وأدانت وزارة الخارجية العراقية التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم الجمعة في باكستان.
وبدوره أدان حزب الله التفجيرات الارهابية التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية ضد جموع المصلين في باكستان، والتي اسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى وعشرات المفقودين تحت الأنقاض.
وقال في بيان إننا نجدد دعوتنا الى العلماء والمفكرين للتصدي لهذا الفكر الضال وتبيان خطورته، كما ندعو دول المنطقة والهيئات الاهلية والدينية وجميع القوى السياسية والشعبية الى التعاون المشترك في مواجهة الجماعات التكفيرية والارهابية، ونؤكد على ضرورة بذل الحكومة الباكستانية أقصى جهودها لملاحقة القتلة ومنع تكرار هذه الجرائم.
وأضاف: اننا اذ نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء نتقدم من ذويهم بأحر التعازي والمواساة، راجين الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى والتوفيق لانقاذ العالقين تحت الركام واخراجهم بسلام.
ومن جهتها أدانت دولة الإمارات بشدة التفجيرين الإرهابيّين اللذين وقعا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا بباكستان وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني الصديق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.