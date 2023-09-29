ادانات دولية للتفجيرين الإرهابيين في باكستان

واستهدف التفجير الأول، احتفالا، بمناسبة المولد النبوي الشريف، قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، وأسفر عن مقتل 52 شخصا، وفقا لما نقلته وكالات أنباء عالمية عن مسؤولين باكستانيين.

ووقع التفجير الثاني بفارق ساعات داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة في منطقة هنغو جنوب مدينة بيشاور بمنطقة خيبر (شمال غرب)، وخلف 4 قتلى و5 جرحى، بحسب مصادر رسمية باكستانية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الضابط في الشرطة المحلية نزار أحمد أن ما بين 30 و40 شخصا ما زالوا عالقين تحت أنقاض المسجد في هنغ.مم

وفي هذا الصدد ارسل الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي رسالة الى نظيره الباكستاني عارف علوي ادان فيها العمل الارهابي الجبان الذي استهدف المشاركين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في احدى مدن ولاية بلوشستان الباكستانية والذي ادى الى مقتل عشرات الابرياء، مؤكدا ان هؤلاء الارهابيون لا يريدون سوى ايجاد التفرقة بين المسلمين.

واعرب رئيس الجمهورية الاسلامية عن مواساته للحكومة والشعب الباكستاني قائلا ان ايران جاهزة بحزم للتعاون مع باكستان لمكافحة كافة مظاهر الارهاب والتطرف وتطالب المجتمع الدولي وخاصة الدول الاسلامية ان تقوم بردة فعل جادة ازاء هذا العمل الاجرامي وتحول دون تكرار مثل هذه الاحداث المريرة.

وشدد آية الله رئيسي ان هذا الهجوم الارهابي الاعمى اثبت مرة اخرى ان الارهابيون الجهلاء المنسلخون عن التعاليم السماوية للدين الاسلامي الحنيف ، لا يهدفون سوى الى ايجاد التفرقة بين المسلمين لكنهم سيخفقون هذه المرة في تحقيق اهدافهم اللامشروعة واللانسانية.

واعرب آية الله رئيسي عن أمله في ان يتم التعرف باسرع ما يمكن على مرتكبي هذه الجريمة ومعاقبهم بسبب جريمتهم الشنيعة.