ترامب يسخر مجددا من بايدن

وقال ترامب: "الرجل لا يستطيع إيجاد طريقه للخروج من المنصة! انظروا مثلا هذه منصة، لم أرها من قبل، ولكن لو مشيت يسارا يوجد سلم، ولو مشيت يمينا يوجد سلم، ومع ذلك يقف هو ليقول: أين أنا؟ أين أنا؟!".



وهذه ليست المرة الأولى التي يسخر فيها ترامب من الرئيس الأمريكي الحالي، إذ سبق وعرض خلال خطاب عام بولاية أريزونا في أكتوبر الماضي، مقطع فيديو ساخرا مدته دقيقتان، لزلات لسان بايدن وهفواته.



كما علق ترامب ساخرا من خطاب بايدن أمام "الجمعية العامة" منتصف سبتمبر الجاري، مبينا أنه خطاب محرج وكان سيتسبب له بالرحيل عن عالم السياسة لو كان هو من أدلى بهذا الخطاب.



ويلاحظ في حالات كثيرة السلوك الغريب لبايدن، إذ أنه في أوائل أبريل الماضي، ارتكب هفوة لفظية حين قال إن ميشيل زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما هي نائبته.



كما أخطأ في نطق اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلط بين كلمتي "تطعيم وتصعيد"، وخلط في إحدى المرات بين سوريا وليبيا والعراق وإيران.



وفي يوليو الماضي، نسي أن يوقع على وثيقة لدعم المصنعين الأمريكيين كان قد ألقى خطابا حولها في ولاية مين.

