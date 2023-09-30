صحيفة أمريكية: مقاتلة روسية من الجيل الخامس تتفوق على نظيراتها الأجنبية

وقالت:"على الرغم من أن مقاتلتي الجيل الخامس الأمريكية والصينية F-35 وJ-20 يتم إنتاجهما بكميات أكبر بكثير من مقاتلات سو-57، أي ما يقرب من 100 طائرة سنويا في كل من الولايات المتحدة والصين مقابل 12 طائرة عام 2023 في روسيا، إلا أن الطائرات الروسية تتمتع بميزة مهمة.



وتعتبر الطائرة سو-57 طائرة الجيل الخامس الوحيدة في العالم التي تشارك في صراع مسلح حقيقي.



ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يضعها في اختبار قتالي مكثف وفي حرب مكثفة ضد العدو الخطير، بما في ذلك فيما يتعلق بتوجيه ضربات إلى الأهداف البرية ومكافحة الدفاعات الجوية والمعارك الجوية. ويجب أن يصبح ذلك، حسب الصحيفة، ميزة جدية للطائرة في السوق الدولية. ووفقا لتقارير غير مؤكدة، فإن الجزائر طلبت من روسيا دفعة من طائرات سو-57، واهتم بها كذلك العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك فيتنام والهند.



وميزة أخرى لمقاتلة سوخوي الروسية هي التكلفة المنخفضة لاستخدامها وصيانتها.



وكانت فعالية التكلفة أحد الشروط الرئيسية المطروحة أمام المطورين الروس. بينما لم يأخذ الأمريكيون هذا العامل في الاعتبار عند تصنيع الطائرة F-35، كما أن التكاليف الباهظة لصيانة الطائرة F-35 جعلت من المستحيل استبدال أسطول مقاتلات الجيل الرابع.

