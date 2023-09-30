أنطونوف: روسيا لم تتلق دعوة لقمة "أبيك" في الولايات المتحدة

وقال أنطونوف في منشور على حساب السفارة الروسية بواشنطن، يوم الجمعة، إن "الإدارة (الأمريكية) لم تعط ردا واضحا، وهي تتهرب في الواقع من الأداء المسؤول لمهام رئاسة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".



واشنطن لا تنوي دعوة بوتين لحضور قمة "أبيك"



وأضاف: "ندعو البيت الأبيض إلى ضمان الوصول المتكافئ لكافة الوفود إلى المنتدى وإصدار التأشيرات في الوقت المناسب، ووقف تسييس عمل هذه المنصة".



واعتبر أن الإغلاق الحكومي الوشيك في الولايات المتحدة "لا يمكن اعتباره مبررا لعدم تنفيذ التزاماتها الدولية".



يذكر أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الذي يضم 19 دولة إضافة إلى هونغ كونغ وتايوان، من المقرر أن تعقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في منتصف نوفمبر المقبل.