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السبت 30 أيلول 2023 ساعة 07:50

وسائل إعلام: رومانيا تنشر قوات إضافية على الحدود مع أوكرانيا

وسائل إعلام: رومانيا تنشر قوات إضافية على الحدود مع أوكرانيا
وبحسب وكالة "رويترز"، ظهرت أنظمة دفاع جوي في منطقة القرى الحدودية على نهر الدانوب. كما تم نشر مراكز مراقبة ودوريات عسكرية إضافية.

وأرجعت بوخارست هذه التصرفات إلى " قلق الناتو المتزايد بشأن الوضع في المنطقة".

وعلى وجه الخصوص، هناك مخاوف من احتمال انتقال النزاع الأوكراني إلى أراضي الحلف.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أن سلطات البلاد قررت تعزيز القيود المفروضة على حركة الطيران في منطقة المجال الجوي المتاخمة لأوكرانيا، حيث يحظر تحليق الطائرات والمسيرات.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة التلفزيون الرومانية "أنتينا-3"، نقلا عن وزير الدفاع أنجيل تيلفار، أنه تم العثور على حُطَام قد يكون أجزاء من طائرات مسيرة، وأكد تيلفار أن الحطام لا يشكل أي خطر، وطالب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بإجراء تحقيق عاجل.

كما أبلغت رومانيا حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعثور على حطام طائرة مسيرة بالقرب من حدود أوكرانيا، وأشار الحلف إلى أنه سيستمر بمراقبة الوضع في اتصال وثيق مع بوخارست.

وأشار الحلف إلى أن "الناتو عزز بشكل كبير وجوده في منطقة البحر الأسود"، وأكد أنه يواصل مراقبة الوضع عن كثب، وقال البيان "إننا نظل على اتصال وثيق مع حليفتنا رومانيا".

ومن جانبها، أبلغت قيادة العمليات الأوكرانية "الجنوب" أن معدات المؤسسات الزراعية والصناعية تضررت في المنطقة، وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو على وسائل التواصل الاجتماعي، أن طائرات روسية مسيرة سقطت وانفجرت على الأراضي الرومانية.

وردا على ذلك، قالت وزارة الدفاع الرومانية إن الأسلحة الروسية لم تخلق أبدا "تهديدات عسكرية مباشرة لأراضي رومانيا أو للمياه الإقليمية لرومانيا"، كما نفت سقوط مسيرات روسية داخل البلاد.
 
رقم : 1084886
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