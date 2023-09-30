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السبت 30 أيلول 2023 ساعة 07:55

استشهاد ناشط من حركة حماس برصاص الإحتلال الإسرائيلي في البيرة

استشهاد ناشط من حركة حماس برصاص الإحتلال الإسرائيلي في البيرة
وجاء في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أن محمد جبريل رمانة استشهد “متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البيرة”، المدينة التوأم لرام الله، مشيرة إلى إصابة فلسطيني ثان بجروح، من دون إعطاء أي تفاصيل حول ظروف الواقعة.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه مركبة قرب مستوطنة "بسيغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي مدينة البيرة، ما أسفر عن استشهاد المجاهد محمد جبريل وإصابة آخر، مشيرة إلى أن تلك القوات منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب من الشابين وقت الحادثة، وذلك قبل أن تعتقلهما لاحقاً.

وتبنت حركة حماس الشهيد في بيان جاء فيه: "تزف حركة حماس شهيدها المجاهد:

محمد جبريل رمانة، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال قرب مستوطنة بسيغوت المقامة على أراضي جبل الطويل بمدينة البيرة مساء الجمعة".

وتابع البيان: "لقد ارتقى شهيدنا البطل وهو يدافع بما ملكت يداه عن حرية شعبنا والمسجد الأقصى المبارك ليؤكد أن إرادة شعبنا وعزيمة مقاومينا ستتفوق على رصاص الاحتلال وجرائمه، وأن تضحيات شعبنا ودماء شهدائنا ستنتصر لا محالة".

من جهته، أعلن إقليم حركة فتح في مدينتي رام الله والبيرة، "الإضراب الشامل السبت وتصعيد المواجهات مع الاحتلال على نقاط التماس والطرق الالتفافية".

وأصيب عشرات الفلسطينيين، الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات ضد بؤر استيطانية في مناطق عدة من الضفة الغربية.
 
رقم : 1084887
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