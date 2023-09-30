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السبت 30 أيلول 2023 ساعة 08:11

حاكم مقاطعة خيرسون يعلن اندماجها التشريعي والاقتصادي التام مع روسيا

حاكم مقاطعة خيرسون يعلن اندماجها التشريعي والاقتصادي التام مع روسيا
وقال سالدو في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم الانتهاء من الإجراءات الرئيسية لدمج مقاطعة خيرسون في الفضاء الاقتصادي والمالي والائتماني والقانوني والحكومي الروسي".

وأضاف أن إجراءات التكامل ستستمر حتى عام 2026، على أن تصل مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المقاطعة إلى متوسطها في باقي روسيا حتى سنة 2030.

وأضاف: "تعمل هئيات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإقليمية حسب الدستور الروسي".

وتحتفل مقاطعة خيرسون، اليوم السبت، بالذكرى السنوية الأولى لانضمامها إلى روسيا.

وقد تم إعلان هذا اليوم يوم عطلة في المنطقة.

ورفع بوتين في وقت سابق إلى مجلس "الدوما" الروسي مشروع قانون يعلن الـ30 من سبتمبر من كل عام عيدا تحتفل فيه البلاد بعودة جمهوريتي دونيتسك، ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه، وخيرسون إلى قوام روسيا.

وفي الفترة من الـ23 وحتى الـ27 من سبتمبر 2022، تم إجراء استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا في المناطق المذكورة.

وصوتت الأغلبية الساحقة من السكان هناك لصالح الانضمام إلى روسيا، وفي 30 سبتمبر من العام المذكور وقع بوتين والزعماء الإقليميون في المناطق الأربع اتفاقيات قبول الأراضي الجديدة في قوام روسيا كيانات فيدرالية كاملة الحقوق.
 
رقم : 1084892
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