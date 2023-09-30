الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 أيلول 2023 ساعة 08:48

ردة فعل وزير سوري عندما وجد نفسه إلى جانب وزير إسرائيلي في صورة

ردة فعل وزير سوري عندما وجد نفسه إلى جانب وزير إسرائيلي في صورة
وأذاعت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، الجمعة، صورة لكاتس وهو يقف مباشرة خلف وزير السياحة السوري، في لقطة جماعية، ضمن فعاليات مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.‏

لكن ورد أن مرتيني اعترض على التقاط صورة له بجانب وزير السياحة الصهيوني، وابتعد عنه إلى مكان آخر، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكان وزير سياحة الإحتلال الإسرائيلي، حاييم كاتس، قد زار السعودية، الذي كان أول وزير إسرائيلي يقود وفدا رسميا إليها، وسط محاولات تل أبيب للتطبيع مع المملكة برعاية أمريكية.

وقال كاتس عن زيارته للسعودية في بيان له : "لقد أحدثنا صدعا في الجدار"، زاعما أنه التقى هناك القادة "الذين ما زالت إسرائيل لا تربطهم علاقات رسمية معهم"، دون أن يحدد هويتهم.
رقم : 1084903
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خطة أمريكية لإخراج دول آسيا الوسطى من فلك روسيا والصين
خطة أمريكية لإخراج دول آسيا الوسطى من فلك روسيا والصين
مد يد السلام في الرياض واستعراض القوة العسكرية في صنعاء
مد يد السلام في الرياض واستعراض القوة العسكرية في صنعاء
30 أيلول 2023
التطبيع السعودي - ‘‘الإسرائيلي‘‘ بين العقبات والشروط
التطبيع السعودي - ‘‘الإسرائيلي‘‘ بين العقبات والشروط
30 أيلول 2023
الرئيس الايراني: العالم الحاضر مدين للحضارة الإسلامية
الرئيس الايراني: العالم الحاضر مدين للحضارة الإسلامية
29 أيلول 2023
رسالة إيران إلى مجلس الأمن: نطالب برد قوي من المجتمع الدولي على تهديدات الکيان الإسرائيلي
رسالة إيران إلى مجلس الأمن: نطالب برد قوي من المجتمع الدولي على تهديدات الکيان الإسرائيلي
29 أيلول 2023
تفاقم الخلافات الصهيونية حول قضية التطبيع مع السعودية .. اتهام "ليبرمان" الجديد لـ"نتنياهو"
تفاقم الخلافات الصهيونية حول قضية التطبيع مع السعودية .. اتهام "ليبرمان" الجديد لـ"نتنياهو"
29 أيلول 2023
سفير سوريا في السعودية.. إلى أين تتجه العلاقات؟
سفير سوريا في السعودية.. إلى أين تتجه العلاقات؟
29 أيلول 2023
قائد الثورة الاسلامية: علينا الاستماع لرسالة الشهداء والاستفادة منها
قائد الثورة الاسلامية: علينا الاستماع لرسالة الشهداء والاستفادة منها
28 أيلول 2023
اللواء سلامي :لا يمكن القضاء على نفوذ ایران السياسي في المنطقة والعالم
اللواء سلامي :لا يمكن القضاء على نفوذ ایران السياسي في المنطقة والعالم
28 أيلول 2023
إلغاء الاجتماع التفاوضي بين إيران والدول الست المطلة على الخليج الفارسي في نيويورك... ما هو السبب؟
إلغاء الاجتماع التفاوضي بين إيران والدول الست المطلة على الخليج الفارسي في نيويورك... ما هو السبب؟
28 أيلول 2023
الخطة الإيرانية لانسحاب تركيا من سوريا.. ما التحديات؟
الخطة الإيرانية لانسحاب تركيا من سوريا.. ما التحديات؟
28 أيلول 2023
هل سيتم تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني ؟
هل سيتم تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني ؟
28 أيلول 2023
حركة "لنغادر البلاد معاً" تهدد "إسرائيل".. الأسباب والنتائج؟
حركة "لنغادر البلاد معاً" تهدد "إسرائيل".. الأسباب والنتائج؟
28 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطة أمريكية لإخراج دول آسيا الوسطى من فلك روسيا والصين
مد يد السلام في الرياض واستعراض القوة العسكرية في صنعاء
التطبيع السعودي - ‘‘الإسرائيلي‘‘ بين العقبات والشروط
رسالة إيران إلى مجلس الأمن: نطالب برد قوي من المجتمع الدولي على تهديدات الکيان الإسرائيلي