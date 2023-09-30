فلسطين المحتلة | إضراب شامل يعم رام الله والبيرة اليوم حداداً على روح الشهيد رمانة

واستشهد رمانة بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مركبة كان يستقلها، هو وشاب آخر، قرب مستوطنة “بساغوت” المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة، ما أدى لإصابة الشابين قبل اعتقالهما.



من جهتها ، نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد البطل محمد جبريل رمانة، من مخيم الأمعري،وأكدت الحركة “أن استمرار جرائم العدو لن يكسر عزيمتنا، وسوف تستمر معركة شعبنا ومقاومته رغم حجم التضحيات، وإن هذا الدم الطاهر يوقد مزيداً من جذوة الانتفاضة المستعرة ويبشر بالنصر القادم في رحاب المسجد الأقصى المبارك”.



بدورها زفّت حركة “حماس” إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية شهيدها المجاهد محمد رمانة،وقالت الحركة في تصريح صحفي مساء الجمعة:



“لقد ارتقى شهيدنا البطل وهو يدافع بما ملكت يداه عن حرية شعبنا والمسجد الأقصى المبارك ليؤكد أن إرادة شعبنا وعزيمة مقاومينا ستتفوق على رصاص الاحتلال وجرائمه، وأن تضحيات شعبنا ودماء شهدائنا ستنتصر لا محالة”.