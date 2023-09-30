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السبت 30 أيلول 2023 ساعة 10:28

تراوري ينفي وجود مشاكل مع ساحل العاج

تراوري ينفي وجود مشاكل مع ساحل العاج
ويتزامن تصريح تراوري مع محادثات بين الدولتين لإطلاق سراح اثنين من رجال الدرك العاجيين معتقلين في بوركينا فاسو.

وأقر تراوري في مقابلة أجراها معه التلفزيون الوطني بأن مواقف البلدين قد “تختلف” وينطبق هذا خصوصا على ملف النيجر التي شهدت انقلابا في يوليو وتعرضت لتهديدات بالتدخل المسلح من جانب البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

ونددت ساحل العاج بالانقلاب قائلة إنها مستعدة لإرسال كتيبة من الجنود إلى النيجر.

في المقابل، سرعان ما أظهرت بوركينا فاسو دعمها للجنرالات النيجريين الذين وصلوا إلى السلطة وأنشأت تعاونا دفاعيا مع النيجر ومالي.

وقال تراوري إن بوركينا فاسو تلقت منذ وصوله إلى السلطة “معدات” و”كان الأمر يتعلق بإجراء عملية على حدودنا المشتركة، ولم تكن لدينا أسلحة كافية لتجهيز كل الوحدات”.
رقم : 1084919
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