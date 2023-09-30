العميد صباحي فرد: إيران القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة

وهنأ العميد علي رضا صباحي فرد، في كلمة له بأسبوع الدفاع المقدس، وقال، خلال الحرب المفروضة، لم يكن لدينا سوى القليل من المعدات وكنا تابعين في هذا المجال ونشتريها من الدول الأخرى.



وأكد أن قوات الدفاع الجوي الإيرانية تمتلك أحدث وأفضل المعدات المحلية في جميع المجالات، بما في ذلك الكشف والاعتراض والتوجيه ومنظومات المعلومات.



وأضاف العميد صباح فرد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة، وأضاف: إن قوات الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها الكثير لتقوله في العالم.



وأشار إلى أن الأعداء يعلمون جيدا أن الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي قوة متفوقة وأن الأجواء المقدسة لإيران الإسلامية هي الأكثر أماناً في العالم كله.