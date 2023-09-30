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السبت 30 أيلول 2023 ساعة 11:05

وزير الصحة الإيراني يزور القاهرة الأسبوع المقبل

وزير الصحة الإيراني يزور القاهرة الأسبوع المقبل
وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي اليوم السبت، خلال مراسم افتتاح الاجتماع الـ27 الذي يستمر ثلاثة أيام للدول الأعضاء في مجموعة الخمس، والتي تضم إيران وأفغانستان وباكستان وطاجيكستان والعراق (G5)، والذي عقد تحت عنوان "الدبلوماسية الصحية" أن الدبلوماسية الصحية هي النقطة المشتركة بين جميع الدول وتزيد التعاون بين الجيران في المنطقة.

وأضاف، بالنظر إلى أن 97% من الأدوية و40% من المعدات الطبية التي تحتاجها إيران يتم إنتاجها داخل البلاد، فلا حدود لإنتاج الأدوية في المنطقة ونحن على استعداد للتعاون مع دول الجوار في هذا المجال.

وأعلن عن زيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل، وقال إنه سيلتقي ويتحدث مع وزراء الصحة في الدول الصديقة.
 
رقم : 1084928
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