زوار من 80 دولة زاروا مرقد الشهيد الفريق قاسم سليماني

وقد صرح مدير مؤسسة الشهيد في محافظة كرمان "سعيد ايران منش" لوكالة الانباء الايرانية ان زوارا من 80 دولة أجنبية زاروا حتى الان مرقد الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني ، وان زوارا من 50 دولة حضروا مراسم الذكرى السنوية لاستشهاده في العام الماضي.



كما اوضح بأن 23 الف تلميذ من تلاميذ المدارس ايضا قد زاروا مرقد الشهيد سليماني خلال السنوات الثلاثة الماضية.



وتابع بأن مزار شهداء مدينة كرمان والذي دفن فيه الجثمان الطاهر للشهيد سليماني يشهد في بعض الاحيان ازدحاما كبيرا نضطر خلاله الى الطلب من الزوار التريث وعدم التوجه الى مزار الشهداء لافساح المجال.