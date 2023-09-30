وفد من جماعة طالبان يزور طهران

واعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول أن وفدا يضم أربعة أشخاص من الحكومة الأفغانية المؤقتة غادر إلى إيران للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية.



وكان الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ حميد شهرياري أعلن عن تنظيم الدورة الـ37 من المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية 2023 تحت شعار "التعاون الإسلامي لتحقيق القيم المشتركة" في العاصمة الايرانية طهران.



وأضاف أن الدورة الـ 37 تنطلق من 1 لغاية 3 أكتوبر القادم، والحفل الافتتاحي للمؤتمر سيقام يوم الأحد 1 أكتوبر 2023 للميلاد بكلمة افتتاحية لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".



وأوضح أن الضيوف المشاركين في المؤتمر سيلتقون بسماحة قائد الثورة الإسلامية الايرانية آية الله السيد علي الخامنئي وأيضاً وزير الخارجية الايراني "حسين أمير عبداللهيان" يوم الثلاثاء المقبل 3 أكتوبر بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف.



وأشار الى أن هذه النسخة من المؤتمر تجمع بين الحضور والافتراض حيث سيبدأ القسم الالكتروني للمؤتمر يوم الخميس ويتحدث فيه حشد من الشخصيات الاسلامية والعلمية والثقافية من مختلف دول العالم عبر تقنية الاتصال المرئي، كما أن القسم الالكتروني للمؤتمر يستمر لغاية يوم الثلاثاء المقبل 3 أكتوبر 2023 للميلاد.



وحول عدد الضيوف المشاركين في المؤتمر، قال الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية إن 110 ضيوف من 41 دولة من مختلف أنحاء العالم يشاركون في هذه النسخة من المؤتمر بشكل حضوري.

