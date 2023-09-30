الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 أيلول 2023 ساعة 13:43

النائب الحاج حسن: ندعو إلى الحوار والتفاهم الداخلي لانتخاب رئيس للجمهورية

النائب الحاج حسن: ندعو إلى الحوار والتفاهم الداخلي لانتخاب رئيس للجمهورية
جاء ذلك خلال لقاء سياسي في بلده تمنين التحتا بحضور النائبين الدكتور علي المقداد وينال صلح، مسؤول العلاقات في منطقة البقاع الدكتور احمد ريا، وفاعليات ثقافية واجتماعية.

واعتبر الحاج حسن أن “عدم انتخاب رئيس له تداعيات سلبية على اللبنانيين في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية”، مؤكدا ان “انتخاب الرئيس هو المدخل الأساس للحل ومعالجة كل الملفات”.

وقال: “رغم رفض بعض القوى الداخلية للحوار والتفاهم، نحن ما زلنا ندعو إلى الحوار من أجل الوصول لانتخاب رئيس للجمهورية”.

وتطرق إلى موضوع النزوح السوري مشيرا إلى أن “المفوضيه السامية للأمم المتحة لشؤون اللاجئين ترفض إعطاء الحكومة اللبنانية والاجهزة الأمنية داتا النازحين لمعرفه عددهم، وإن التطورات السلبية في هذا الملف من دلالاتها تصريحات المسؤولين الغربيين والضغوط التي يمارسها الأميركيون والأوروبيون التي ترفض عودة النازحين إلى بلدهم، والتي تشجع على النزوح دون أن يترتب على ذلك منح لبنان أي مساعدة”.

وراى أن “معظم النزوح السوري بسبب قانون قيصر والحصار الامريكي والغربي على سوريا، وان الذين يستثمرون سياسيا بملف النزوح يصرون على عدم العودة، ويمنعون المسؤولين اللبنانيين بالضغط والاكراه من القيام بأي خطوة عملية لإعادتهم واحتواء تداعيات النزوح”.

ودعا الحكومة اللبنانية إلى أن “تخرج من تحت الضغط الأمريكي لكي تعالج ملف النازحين، وهذه المعالجة تبدأ بتشكيل وفد رسمي لبناني على أعلى المستوى للذهاب إلى سوريا والتحدث مع الدولة السورية، وأيضا باعتماد إجراءات عملية واضحة لضبط الحدود بين البلدين”.

وختم الحاج حسن: “على الحكومة أن تحسم أمرها بعيدا عن الإملاءات الأميركية والأوروبية لمعالجة ملف النزوح، دون أن يتحول الحديث عن النزوح إلى حديث عنصري يثير النعرات بين اللبنانيين والسوريين، ولا يجوز ان تتحول مشكلة النزوح إلى مشكلة لبنانية سورية، بل يجب أن تبقى في إطار معالجة تداعيات النزوح”.
 
رقم : 1084985
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لقاء المبعوث الأممي لليمن بالمسؤولين السعوديين في الرياض
لقاء المبعوث الأممي لليمن بالمسؤولين السعوديين في الرياض
الجزائر.. حتى التعليم ينبذ المستعمر الفرنسي
الجزائر.. حتى التعليم ينبذ المستعمر الفرنسي
30 أيلول 2023
خطة أمريكية لإخراج دول آسيا الوسطى من فلك روسيا والصين
خطة أمريكية لإخراج دول آسيا الوسطى من فلك روسيا والصين
30 أيلول 2023
مد يد السلام في الرياض واستعراض القوة العسكرية في صنعاء
مد يد السلام في الرياض واستعراض القوة العسكرية في صنعاء
30 أيلول 2023
التطبيع السعودي - ‘‘الإسرائيلي‘‘ بين العقبات والشروط
التطبيع السعودي - ‘‘الإسرائيلي‘‘ بين العقبات والشروط
30 أيلول 2023
الرئيس الايراني: العالم الحاضر مدين للحضارة الإسلامية
الرئيس الايراني: العالم الحاضر مدين للحضارة الإسلامية
29 أيلول 2023
رسالة إيران إلى مجلس الأمن: نطالب برد قوي من المجتمع الدولي على تهديدات الکيان الإسرائيلي
رسالة إيران إلى مجلس الأمن: نطالب برد قوي من المجتمع الدولي على تهديدات الکيان الإسرائيلي
29 أيلول 2023
تفاقم الخلافات الصهيونية حول قضية التطبيع مع السعودية .. اتهام "ليبرمان" الجديد لـ"نتنياهو"
تفاقم الخلافات الصهيونية حول قضية التطبيع مع السعودية .. اتهام "ليبرمان" الجديد لـ"نتنياهو"
29 أيلول 2023
سفير سوريا في السعودية.. إلى أين تتجه العلاقات؟
سفير سوريا في السعودية.. إلى أين تتجه العلاقات؟
29 أيلول 2023
قائد الثورة الاسلامية: علينا الاستماع لرسالة الشهداء والاستفادة منها
قائد الثورة الاسلامية: علينا الاستماع لرسالة الشهداء والاستفادة منها
28 أيلول 2023
اللواء سلامي :لا يمكن القضاء على نفوذ ایران السياسي في المنطقة والعالم
اللواء سلامي :لا يمكن القضاء على نفوذ ایران السياسي في المنطقة والعالم
28 أيلول 2023
إلغاء الاجتماع التفاوضي بين إيران والدول الست المطلة على الخليج الفارسي في نيويورك... ما هو السبب؟
إلغاء الاجتماع التفاوضي بين إيران والدول الست المطلة على الخليج الفارسي في نيويورك... ما هو السبب؟
28 أيلول 2023
الخطة الإيرانية لانسحاب تركيا من سوريا.. ما التحديات؟
الخطة الإيرانية لانسحاب تركيا من سوريا.. ما التحديات؟
28 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الجزائر.. حتى التعليم ينبذ المستعمر الفرنسي
خطة أمريكية لإخراج دول آسيا الوسطى من فلك روسيا والصين
مد يد السلام في الرياض واستعراض القوة العسكرية في صنعاء
التطبيع السعودي - ‘‘الإسرائيلي‘‘ بين العقبات والشروط