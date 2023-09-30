الحرس الثوري يضع على جدول الأعمال إطلاق أقمار صناعية ثقيلة

وقرر الحرس الثوري العمل في مجال الإطلاقات الفضائية منذ عام 2016 وقد وضع حتى الآن 3 أقمار صناعية في المدار، لكن هذه العمليات مجرد بداية في المسيرة الفضائية للحرس الثوري وهناك عمليات إطلاق أثقل وأعلى مدرجة على جدول الأعمال.

وكان قائد قسم الفضاء في قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد علي جعفرآبادي قد قال، من الان فصاعدا، أصبحنا قادرين على اطلاق الاقمار الاصطناعية الصغيرة والتابعة للمؤسسات الحكومية والجامعات، على شكل اطلاق عدة اقمار في عملية اطلاق واحدة، ونحن انجزنا بنجاح عمليات اطلاق الاقمار الاصطناعية التي تزن اقل من 50 كيلوغراما، ومن الان وصاعدا سنصب جهودنا على الصاروخ "قائم" الحامل للاقمار الاصطناعية من اجل اطلاق اقمار اصطناعية اكبر وزنا.

وأكد ان عمليات اطلاق الاقمار الاصطناعية ستزداد من الان فصاعدا والهدف هو وضع منظومة من الاقمار الاصطناعية الايرانية في المدار لمهام مختلفة.

وأوضح أن هذه الاقمار الاصطناعية هي لانجاز خدمات للشعب وتستخدم ايضا في المجالات التجارية ورصد الكوارث الطبيعية وتأثيرها وعمليات الاغاثة، كما يمكننا استخدامها في المجال الدفاعي لتوفير السيطرة الاستخبارية للقيادة والتحكم وتوجيه المعدات والمنظومات الموجهة.