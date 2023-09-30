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السبت 30 أيلول 2023 ساعة 17:48

وزير الكهرباء العراقي يعلن انجاز الربط مع الأردن بالكامل

وزير الكهرباء العراقي يعلن انجاز الربط مع الأردن بالكامل
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال فاضل إن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتاً إلى أن "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".
 
وتابع: "نحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضاً سنعطي رقماً حقيقياً ودقيقاً، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".
 
وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى قد أعلن، في أيار/ مايو الماضي، أن العراق سيبدأ الربط الكهربائي مع الأردن مطلع تموز/ يوليو الماضي، بقدرة 50 ميغاوات كمرحلة أولى لتغذية الشبكة الوطنية.
 
ويعاني العراق منذ العام 2003، من نقص كبير في الطاقة الكهربائية، ويعتمد في تشغيل محطاته الكهربائية وخاصة في المحافظات الجنوبية على استيراد الغاز من إيران.
رقم : 1085022
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