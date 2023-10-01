أمين الأمن القومي الإيراني: يجب تنفيذ الاتفاق الأمني مع العراق بشكل كامل ودقيق

وأكد أحمديان أن تنفيذ الاتفاق الأمني "يضمن أمن الحدود بين البلدين، ويمثل خارطة طريق معقولة ومناسبة لإزالة مكونات مزعزعة لأمنهما والمنطقة". ودعا أحمديان العراق إلى "توظيف الفرص والطاقات الاقتصادية لتطوير العلاقات الاقتصادية".



من جهته، أكد مستشار الأمن القومي العراقي عزم بلاده تنفيذ الاتفاقية الأمنية، قائلا: "سنستغل أي فرصة لتوسيع وتعميق العلاقات بين بغداد وطهران".



ويجري وفد أمني وعسكري عراقي زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، من أجل متابعة استكمال تنفيذ الاتفاق الأمني الخاص بتفكيك معسكرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، شمالي العراق، بالقرب من الشريط الحدودي مع إيران.



ويضم الوفد وزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر أحمد، وعددا من المسؤولين الأمنيين والحكوميين العراقيين.