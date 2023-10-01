نتائج التحقيق في حادثة حريق الحمدانية

العراق (إسلام تايمز) - أعلنت لجنة التحقيق في وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، عن نتائج الاستقصاء والبحث عن أسباب حريق قاعة الهيثم بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.