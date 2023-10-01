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الأحد 1 تشرين الأول 2023 ساعة 13:51

نتائج التحقيق في حادثة حريق الحمدانية

نتائج التحقيق في حادثة حريق الحمدانية
وقال المستشار الفني لوزير الداخلية الفريق كاظم سلمان بوهان في مؤتمر صحفي تابعه مراسل موقع "إسلام تايمز" في بغداد، إن التحقيق خلص إلى مجموعات استنتاجات، أولها أن الحريق كان "عرضياً وغير متعمّد ، وحدث بسبب الإهمال واستخدام مواد بناء ممنوعة وسريعة الاشتعال".

كما أكّد أن سبب الحريق "ناتج عن ديكور سقف القاعة المصنوع من مادة القش الصناعي شديد الحساسية تجاه الحرائق، مع استخدام 4 أجهزة لتشغيل الألعاب النارية".

ولفت إلى "وجود كميات كبيرة من الخمور في القاعة إضافة إلى مخزن يحتوي على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية، تركت أثراً كبيراً في اشتداد النيران وتفاقمها".

كما أشار إلى أن "أرضية القاعة ممدودة بمادة قابلة للاشتعال والأقمشة الموجودة على الطاولات والستائر، كانت سبباً آخر في سرعة انتشار الحريق".

كذلك اعتبر بوهان أن "إطفاء صاحب القاعة التيار الكهربائي عن الصالة، لظنه بوجود ماس كهربائي، أدى إلى تشكّل ظلام دامس ما أثار الذعر لدى المدعوين، مع عدم وجود مخارج للطوارئ".

ونوّه أن "الانهيار السريع للقاعة وهي ميزة الأسقف المصنوعة من مادة السندويج، تسبب بعرقلة عمليات إنقاذ المحتفلين وإجلائهم".

وقال إن "عدم تأمين صاحب القاعة مستلزمات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني وعدم تقيده بالطاقة الاستيعابية، أدى إلى زيادة عدد الضحايا".

 
رقم : 1085208
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