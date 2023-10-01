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الأحد 1 تشرين الأول 2023 ساعة 14:41

الجنرال قاآني: تضحيات الشهيدين سليماني وأبو مهدي انتصرت لمسار الأربعين

الجنرال قاآني: تضحيات الشهيدين سليماني وأبو مهدي انتصرت لمسار الأربعين
وذكّر العميد إسماعيل قاآني اليوم الأحد خلال مؤتمر تكريم أصحاب المواكب النموذجية في البلاد، بتضحيات الشهيد الحاج قاسم سليماني ودور هذا الشهيد العظيم في توفير أمن مراسم الأربعين.
 
وأشار إلى ظهور الإرهابيين الدواعش والتكفيريين في العراق، وقال: بالنظر إلى الأحداث التي حصلت في العراق، فإنه لولا تضحيات الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس ونضال الشعب العراقي وتضحيات الشهداء، لما كان مسار الأربعين مفتوحا الآن.
 
وأضاف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري: بذل الشعب العراقي الكثير من الجهود لمحاربة التكفيريين وأعداء الدين، وكان أشخاص مثل الشهيد سليماني أصدقاء وإخوة لذلك الشعب الذين لعبوا دورا بارزا في تحقيق أهداف الشعبين الإيراني العراقي.
 
وأشار إلى علاقة أصحاب المواكب منقطع النظير بسيد الشهداء، وأضاف: العراقيون هم مضيفو الأربعين وأنتم أصحاب المواطب تساعدون هؤلاء المضيفين. ولكن الأصل في استضافة الأربعين للعراقيين.
رقم : 1085220
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