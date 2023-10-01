خطيب جمعة طهران يهنئ العالم الاسلامي بحلول اسبوع الوحدة الاسلامية

واضاف، ان وساوس الشيطان الفتنوية ترمي الى المساس بالوحدة الاسلامية؛ مبينا ان الشيطان ينفخ في نار التفرقة، كما فعلت بريطانيا الخبيثة سابقا، وتقوم به امريكا الشيطان الاكبر اليوم للوقيعة بين اتباع المذاهب والدول الاسلامية.

ونوّه خطيب الجمعة في طهران، بحلول اسبوع الوحدة الاسلامية الذي يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف (ص)؛ مهنئا العالم الاسلامي بهذه المناسبة الغراء.

كما اشار الى اسبوع الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات المفروضة من قبل نظام صدام البائد على ايران 1980 الى 1988 م)؛ واصفا الدفاع المقدس بانه امتداد لملحمة عاشوراء الحسينية (س)، ويسجد البطولات والتضحيات التي قدمها ابناء الشعب الايراني للدفاع عن حياض الوطن، والشهداء الذين عرجوا في هذا المسار.

ولفت حجة الاسلام صديقي الى انجاز الحرس الثوري الاخير والمتمثل في اطلاق القمر الصناعي "نور 3" ووضعه في المدار الخارجي على بعد 450 كلم من سطح الارض، كما ثمّن جهود وزراة الامن الايرانية التي تمكنت مؤخرا من افشال مخطط ارهابي لتفجير 30 منطقة في البلاد، وحقن دماء عدد كبير من المواطنين.

وأشار الى حضور الرئيس الايراني الاجتماع الاخير للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك، وقال، لقد استطاع آية الله رئيسي، ان ينقل رسالة الاسلام الى مسامع العالم، بعد ان رفع القران الكريم باعتباره رمزا لوحدة وعزة المسلمين، بل ووحدة المجتمع الانساني برمته.