مؤتمر إسلامي في طهران.. تعزيز عرى الوحدة لمواجهة التحديات

وقال الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في كلمة بافتتاح المؤتمر: إن “رؤيتنا المشتركة اليوم هي الصمود والمقاومة أمام الأعداء وليس التطبيع والاستسلام”، مؤكداً أن “الوحدة تمثل الطريق لمواجهة الحرب الثقافية والإعلامية والاقتصادية”.

وشدد رئيسي على ضرورة التركيز على الوحدة الإسلامية التي تعني الانسجام والتنسيق لحفظ مصالح العالم الإسلامي واعتبارها منهجاً ومدرسة.

ولفت رئيسي إلى أن العدو يحارب وحدة الأمة الإسلامية فهو لا يريد لهذه الأمة الاتحاد، مؤكداً أن الاهتمام بتحرير فلسطين هو أهم قضية للأمة الإسلامية.

وأوضح رئيسي أن الهدف من عقد المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية هو خلق الوحدة والتضامن بين المسلمين وتقريب وجهات نظر العلماء العلمية والثقافية، وكذلك دراسة وتقديم الحلول العملية من أجل تحقيق الوحدة الإسلامية وتكوين أمة واحدة في العالم الإسلامي وحل المشاكل وتقديم الحلول المناسبة في هذا الشأن.

واعتبر الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية حميد شهرياري، اليوم الأحد، العلاقات بين إيران والسعودية تطوراً مهماً للعالم الإسلامي. وقال الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية في كلمة خلال أعمال مؤتمر الوحدة الاسلامية في طهران، إن إعادة العلاقات السياسية بين السعودية وإيران شكلت أهم تطور نحو التعاون والصداقة بين الدول الإسلامية، وأيقظ الأمل في نفوس الصحويين في العالم الإسلامي بأن مدرستين سياسيتين أيديولوجيتين اتخذتا إجراءات فعالة نحو التعاون. وأضاف، لقد خلقت هذه الخطوة انطباعا بأن الحكومات الأجنبية لا يمكنها أبدا توفير أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. وتابع، ان هدفنا الرئيسي من اقامة مؤتمرات الوحدة هو تعزيز الحوار بين ابناء الامة الاسلامية الواحدة. انه هدف قراني لتتحرك كافة المجتمعات الاسلامية وفق هذا الهدف وترجمته عمليا، وبما يتيح لنا في نهاية المطاف، تأسيس "اتحاد الدول الاسلامية" الذي سيعمل على تخفيف القيود بين دول الدول العالم الاسلامي، واعتماد عملة اسلامية موحدة وتأسيس برلمان مشترك لسن قوانين مشتركة للعالم الاسلامي. وأضاف، ان "التعاون الاسلامي لتحقيق القيم المشتركة" هو عنوان المؤتمر الدولي السابع والثلاثين للوحدة الاسلامية، هذا المؤتمر الذي يعقد في ظروف حيث شهد العالم الاسلامي، خلال العام الماضي، العديد من التطورات المهمة. ولفت إلى أن القران الكريم، الكتاب السماوي الوحيد الذي ظل محصنا من التحريف ليهدي البشرية جمعاء، هذا المصحف المقدس الذي يدعو الى السلام بين المسلمين انفسهم ومع حلفائهم، ومقاومة الظلم والاستكبار والطاغوت، القران الذي يدعو الى اقامة العدل والاحسان ومكافحة الاباحية والفحشاء ويبشر بعولمة دين حضاري. والعقيدة بوجود المهدي المنتظر "عجل الله تعالى فرجه الشريف "، يشكل مصدر قلق للدول الاستكبارية التي تحرض من جانب على الاسلامفوبيا ومن جانب اخر على حرمان مستضعفي العالم من حقوقهم، لكن القران فقد بشر المستضعفين بانهم سيرثون الارض يسودون العالم وبعد القضاء على الظلمة والمستكبرين. وأضاف، ان المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، اقترح اقامة المؤتمر الدولي للانارة في دورته الثانية وايضا المهرجان الخاص بهذا الشان، داعيا بالمناسبة كافة وسائل الاعلام المؤثرة على صعيد العالم الاسلامي والناشطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، منظمات المجتمع المدني وعامة الجمهور لتقديم انشطتهم ونتاجاتهم في مجال القران الكريم بمناسبة هذا الحدث التاريخي المهم .

ويأتي مؤتمر الوحدة الاسلامية الدولي في دورته لهذا العام تحت شعار “التعاون الاسلامي من أجل بلورة القيم المشتركة”.

يذكر أن الجزء الخاص بالندوات (الافتراضية) من هذا المؤتمر والتي تم إنشاؤها في المؤتمر الرابع والثلاثين لعام 2020 لا يزال معتمداً ومستمراً مراعاة لتفشي فيروس كورونا، حيث بدأت هذه الندوات يوم الخميس الماضي على شكل 16 لقاء افتراضياً بحضور 240 مفكراً ومن خلال كل ندوة يلقي 15 مفكراً خطابهم.

وسيعقد في مؤتمر هذا العام اجتماعان مهمان يحضر أحدهما 110 من المثقفين المحليين وبحضور أئمة وعلماء من 60 مدينة لمناقشة القواسم المشتركة والأعراق المختلفة للبلاد، وسيتم عقد اجتماع آخر مع الضيوف الأجانب وستتم قراءة البيان الختامي للمؤتمر في هذا الاجتماع.

كما تم في هذا العام إرسال أكثر من 200 مقال من 20 دولة مثل مصر والجزائر وتونس والعراق بلغات مختلفة إلى الأمانة العامة للمؤتمر.

وسيقام في هذا العام معرض قرآني بجانب مؤتمر الوحدة الإسلامية دفاعاً عن القرآن المقدس بعد الإساءة المشينة التي تعرض لها المصحف الشريف في بعض الدول الغربية تحت موافقة أو صمت قادة الدول الأوروبية.

وعلى هامش المؤتمر اليوم شارك الرئيس الإيراني بإزاحة الستار عن 15 كتاباً في موضوع الوحدة.

يذكر أن مؤتمر الوحدة الإسلامية يعقد كل عام في إيران متزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف بهدف تعزيز الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية.