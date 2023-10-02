سيناتور روسي: وزير الدفاع البريطاني "معتوه ومهووس بالحرب"

وكتب بوشكوف على قناته في "تيليغرام": "اللاحق دائما أسوأ من سابقه عندهم. هذا المهووس بالحرب المدعو غرانت شابس وزير الدفاع البريطاني الجديد، يريد إرسال قوات بريطانية للقتال في أوكرانيا. درجة الجنون في لندن تتزايد".



وفي وقت سابق، قال شابس إن بريطانيا تدرس إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا لتدريب القوات الأوكرانية.



وأشار إلى أن هذا الأمر يتعلق بشكل خاص بغرب أوكرانيا، حيث بإمكان بريطانيا أن تفعل "أكثر" من مجرد التدريب في هذه المناطق.



وفي وقت سابق حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من أن روسيا ستعتبر المدربين البريطانيين والمصانع الألمانية أهدافا مشروعة لها إن استمرت برلين ولندن بتأجيج النزاع في أوكرانيا.