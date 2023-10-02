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الاثنين 2 تشرين الأول 2023 ساعة 08:32

القضاء الإيراني يصدر حكمه على مهاجم السفارة الأذربيجانية في طهران

القضاء الإيراني يصدر حكمه على مهاجم السفارة الأذربيجانية في طهران
وذكرت وسائل إعلام أذربيجانية اليوم الاثنين أن "محكمة إيرانية أصدرت حكما بالإعدام على المواطن الإيراني ياسين حسين زاده، منفذ الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان في طهران".

وفي أوائل سبتمبر الماضي، أعلن المدعي العام الإيراني أن القضية الجنائية المتعلقة بالهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران قد أُحيلت إلى المحكمة.

ووقع الهجوم في 27 يناير الماضي، وأدى إلى مقتل رئيس الأمن في البعثة الدبلوماسية، وإصابة اثنين من زملائه.

وأدان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الهجوم المسلح، ووصفه بأنه هجوم إرهابي، وطالب بإجراء تحقيق فوري ومعاقبة المسؤولين عنه.

وبعد يومين، أجلت باكو موظفي سفارتها في طهران وأفراد أسرهم، البالغ عددهم 53 شخصا.
رقم : 1085387
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