الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 2 تشرين الأول 2023 ساعة 09:00

ترامب يعلن توجهه طوعا إلى المحكمة

ترامب يعلن توجهه طوعا إلى المحكمة
وأعلن ترامب الذي يعمل لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، صراحة عن خطته لحضور المحاكمة طوعا والمثول أمامها، وكتب عبر منصة Truth Social: "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي".

ووصف المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس بأنها "فاسدة وعنصرية" والقاضي في القضية آرثر إنغورون بأنه "مختل"، وأضاف: "هذه القضية برمتها هي خدعة! نراكم في المحكمة صباح الاثنين".

وقال القاضي إنغورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وابناه إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.
رقم : 1085390
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
2 تشرين الأول 2023
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
2 تشرين الأول 2023
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
2 تشرين الأول 2023
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
2 تشرين الأول 2023
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
2 تشرين الأول 2023
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
2 تشرين الأول 2023
البالونات الحارقة.. السلاح الاستراتيجي للمحاصرين في غزة
البالونات الحارقة.. السلاح الاستراتيجي للمحاصرين في غزة
2 تشرين الأول 2023
مستشار رئيس الجمهورية: الوحدة عامل انتصار المجتمع الإسلامي على الأعداء
مستشار رئيس الجمهورية: الوحدة عامل انتصار المجتمع الإسلامي على الأعداء
2 تشرين الأول 2023
لقاءٌ علمائي في بعلبك بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
لقاءٌ علمائي في بعلبك بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
1 تشرين الأول 2023
ندوة فكرية في بلدة طاريا بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
ندوة فكرية في بلدة طاريا بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
1 تشرين الأول 2023
عندما تتجدد ثورة اليمن في يوم المولد النبوي
عندما تتجدد ثورة اليمن في يوم المولد النبوي
1 تشرين الأول 2023
شهرياري: العلاقات بين إيران والسعودية تطور مهم للعالم الإسلامي
شهرياري: العلاقات بين إيران والسعودية تطور مهم للعالم الإسلامي
1 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
البالونات الحارقة.. السلاح الاستراتيجي للمحاصرين في غزة