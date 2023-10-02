الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 2 تشرين الأول 2023 ساعة 09:52

مستشار رئيس الجمهورية: الوحدة عامل انتصار المجتمع الإسلامي على الأعداء

مستشار رئيس الجمهورية: الوحدة عامل انتصار المجتمع الإسلامي على الأعداء
وأضاف ماموستا عبدالسلام كريمي مساء السبت في الاحتفال بأسبوع الوحدة في قاعة "غدير" في مدينة أرومية مركز محافظة اذبيجان الغربية شمال غرب ايران بحضور آلاف الأشخاص: وفقًا لوصايا القرآن الكريم، يجب على جميع المسلمين وضع الوحدة والتماسك على جدول أعمالهم.

وتابع: إن الوحدة بين الشيعة والسنة هي عامل من عوامل اقتدار الإسلام والجمهورية الإسلامية، وهو ما يجب على الجميع ايلاء اهتمام خاص به في هذا الصدد.

وقال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون القوميات والأقليات الدينية والمذهبية: في الحكومة الثالثة عشرة (الحالية)، تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة العدالة الاجتماعية ووضعها على جدول الأعمال.

واعتبر ماموستا كريمي محافظة أذربيجان الغربية من المحافظات المثالية في مجال الوحدة والتضامن الإسلامي وأضاف: في هذا الصدد هناك وحدة مثالية وهذا يعتبر عامل تقدم.

من جانبه أشار ممثل الولي الفقيه في محافظة أذربيجان الغربية إلى ضرورة تركيز الجميع على الوحدة والتضامن وأوضح: هذه الوحدة وهذا التضامن يجب أن يدرجا على جدول الأعمال في جميع الظروف والأيام.

وأضاف حجة الإسلام مهدي قريشي: أسبوع الوحدة رمز ويجب إظهار الوحدة والتضامن طوال العام.
مصدر : وكالات
رقم : 1085404
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
2 تشرين الأول 2023
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
2 تشرين الأول 2023
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
2 تشرين الأول 2023
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
2 تشرين الأول 2023
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
2 تشرين الأول 2023
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
2 تشرين الأول 2023
البالونات الحارقة.. السلاح الاستراتيجي للمحاصرين في غزة
البالونات الحارقة.. السلاح الاستراتيجي للمحاصرين في غزة
2 تشرين الأول 2023
مستشار رئيس الجمهورية: الوحدة عامل انتصار المجتمع الإسلامي على الأعداء
مستشار رئيس الجمهورية: الوحدة عامل انتصار المجتمع الإسلامي على الأعداء
2 تشرين الأول 2023
لقاءٌ علمائي في بعلبك بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
لقاءٌ علمائي في بعلبك بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
1 تشرين الأول 2023
ندوة فكرية في بلدة طاريا بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
ندوة فكرية في بلدة طاريا بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
1 تشرين الأول 2023
عندما تتجدد ثورة اليمن في يوم المولد النبوي
عندما تتجدد ثورة اليمن في يوم المولد النبوي
1 تشرين الأول 2023
شهرياري: العلاقات بين إيران والسعودية تطور مهم للعالم الإسلامي
شهرياري: العلاقات بين إيران والسعودية تطور مهم للعالم الإسلامي
1 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
البالونات الحارقة.. السلاح الاستراتيجي للمحاصرين في غزة