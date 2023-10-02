مستشار رئيس الجمهورية: الوحدة عامل انتصار المجتمع الإسلامي على الأعداء

وأضاف ماموستا عبدالسلام كريمي مساء السبت في الاحتفال بأسبوع الوحدة في قاعة "غدير" في مدينة أرومية مركز محافظة اذبيجان الغربية شمال غرب ايران بحضور آلاف الأشخاص: وفقًا لوصايا القرآن الكريم، يجب على جميع المسلمين وضع الوحدة والتماسك على جدول أعمالهم.



وتابع: إن الوحدة بين الشيعة والسنة هي عامل من عوامل اقتدار الإسلام والجمهورية الإسلامية، وهو ما يجب على الجميع ايلاء اهتمام خاص به في هذا الصدد.



وقال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون القوميات والأقليات الدينية والمذهبية: في الحكومة الثالثة عشرة (الحالية)، تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة العدالة الاجتماعية ووضعها على جدول الأعمال.



واعتبر ماموستا كريمي محافظة أذربيجان الغربية من المحافظات المثالية في مجال الوحدة والتضامن الإسلامي وأضاف: في هذا الصدد هناك وحدة مثالية وهذا يعتبر عامل تقدم.



من جانبه أشار ممثل الولي الفقيه في محافظة أذربيجان الغربية إلى ضرورة تركيز الجميع على الوحدة والتضامن وأوضح: هذه الوحدة وهذا التضامن يجب أن يدرجا على جدول الأعمال في جميع الظروف والأيام.



وأضاف حجة الإسلام مهدي قريشي: أسبوع الوحدة رمز ويجب إظهار الوحدة والتضامن طوال العام.