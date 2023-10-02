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الاثنين 2 تشرين الأول 2023 ساعة 10:04

محادثات بين خرازي ومندوب انصارالله حول آخر التطورات في اليمن

محادثات بين خرازي ومندوب انصارالله حول آخر التطورات في اليمن
وفي هذا اللقاء الذي جرى في طهران الاحد، تم التباحث وتبادل الآراء بين خرازي والسياني حول آخر التطورات الميدانية والسياسية في اليمن.

وأكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، في هذا اللقاء، ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه ومعالجة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني بما في ذلك رفع الحصار والحظر عن هذا البلد وقال انه عقب المفاوضات المتعلقة بالقضايا الإنسانية الناجمة عن الحرب من الضروري أن تكون هناك خطة متماسكة لبدء المفاوضات اليمنية اليمنية وخارطة طريق لاقرار كامل حقوق الشعب اليمني دون تدخل أجنبي.

بدوره عرض عبدالله هاشم السياني عضو المكتب السياسي لأنصار الله، في هذا اللقاء، نتائج المحادثات الأخيرة بين أنصار الله والسعودية، وكذلك الأفاق المستقبلية.

واعتبر خرازي العناصر الثلاثة وهي الإيمان والقيادة والدعم الشعبي بأنها عوامل نجاح المقاومة في اليمن وأكد على متابعة العملية السياسية لحل الأزمة في هذا البلد.

وتقرر في هذا اللقاء الذي حضره إبراهيم الديلمي سفير اليمن لدى إيران، استمرار التعاون وتبادل الآراء بين مركز الدراسات الاستراتيجية اليمني والمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية بناء على طلب الجانب اليمني.
مصدر : وكالات
رقم : 1085408
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