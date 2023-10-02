تصاعد هجمات مقاتلي العشائر ضد مواقع ‘‘قسد‘‘ بريف دير الزور

نقلا عن مصادر محلية قولها، أن العشائر العربية باغتت مسلحي قسد في أبو حمام، وخاضت اشتباكات عنيفة معها خلّفت أكثر من ٢٠ قتيلاً وجريحاً في صفوفها، عدا اغتنام أسلحة وذخائر وسيارات دفع رباعية.



وأشارت المصادر إلى اشتباكات اندلعت بين مقاتلي العشائر العربية وقسد في بلدات شنان ودرنج والشعفة وغرانيج والطيانة شرق دير الزور وبلدتي كشة ومعيزيلة في ريف المحافظة الشمالي، والتي حاصرتها قسد وأرغمت محالها التجارية ومدارسها على الإغلاق بعد وضع نقطة عسكرية داخل إحدى المدارس، كما حدث في مدارس عديدة استولت عليها قسد في قرى وبلدات أخرى، مثل ذيبان التي لا يزال يُفرض فيها حظر تجوال على الرغم من فقدان المواد التموينية فيها.



جاء ذلك، في الوقت الذي شن فيه مقاتلو العشائر هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضد عدة نقاط عسكرية تابعة لقسد في منطقة الهواشة والمصفاية بريف دير الزور الشرقي، وسط اشتباكات عنيفة وسماع دوي عدة انفجارات هزت المنطقة، ونشوب حريق في موقع قريب من الاشتباكات.



ووفقا لمصادر في دير الزور، فإن مجموعات من أبناء العشائر حاولوا التسلل إلى مواقع قسد عبر نهر الفرات الفاصل.



وهاجمت قوات العشائر مناطق والبو مريح بريف دير الزور الشرقي وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية. وسيطرت قوات العشائر على نقاط تمركز قوات سوريا الديمقراطية وتمكنت من اغتنام آليات عسكرية وذخيرة حربية .