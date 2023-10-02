نائب وزير الخارجية السوري: نعول على تطوير علاقات الأخوة مع الرياض

وقال صباغ في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اختتم أعماله في نيويورك: "أعتقد أننا بالفعل على هذا الطريق... نتطلع بشدة إلى تطوير هذه العلاقات الأخوية".



وأشار إلى أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومشاركة الرئيس بشار الأسد في قمة جدة هي جوانب مهمة في هذه القضية.



يشار إلى أن مشاركة الأسد في القمة العربية التي انعقدت بمدينة جدة السعودية في مايو الماضي، شكلت بداية صفحة جديدة بين دمشق والعواصم العربية.



والتقى وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، وأكد بن فرحان حرص بلاده على بذل كافة الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.



هذا واتفقت سوريا والسعودية على إعادة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.



وزار بن فرحان سوريا في أبريل الماضي، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ عام 2011 حيث استقبله الرئيس الأسد وتمت مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها.



وكان وزير الخارجية السوري فيصل مقداد زار في أبريل من هذا العام، المملكة العربية السعودية للمرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية.

