الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 2 تشرين الأول 2023 ساعة 10:25

نائب وزير الخارجية السوري: نعول على تطوير علاقات الأخوة مع الرياض

نائب وزير الخارجية السوري: نعول على تطوير علاقات الأخوة مع الرياض
وقال صباغ في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اختتم أعماله في نيويورك: "أعتقد أننا بالفعل على هذا الطريق... نتطلع بشدة إلى تطوير هذه العلاقات الأخوية".

وأشار إلى أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومشاركة الرئيس بشار الأسد في قمة جدة هي جوانب مهمة في هذه القضية.

يشار إلى أن مشاركة الأسد في القمة العربية التي انعقدت بمدينة جدة السعودية في مايو الماضي، شكلت بداية صفحة جديدة بين دمشق والعواصم العربية.

والتقى وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78، وأكد بن فرحان حرص بلاده على بذل كافة الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

هذا واتفقت سوريا والسعودية على إعادة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد.

وزار بن فرحان سوريا في أبريل الماضي، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ عام 2011 حيث استقبله الرئيس الأسد وتمت مناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل مقداد زار في أبريل من هذا العام، المملكة العربية السعودية للمرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية.
رقم : 1085419
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
2 تشرين الأول 2023
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
2 تشرين الأول 2023
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
2 تشرين الأول 2023
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
2 تشرين الأول 2023
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
2 تشرين الأول 2023
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
2 تشرين الأول 2023
البالونات الحارقة.. السلاح الاستراتيجي للمحاصرين في غزة
البالونات الحارقة.. السلاح الاستراتيجي للمحاصرين في غزة
2 تشرين الأول 2023
مستشار رئيس الجمهورية: الوحدة عامل انتصار المجتمع الإسلامي على الأعداء
مستشار رئيس الجمهورية: الوحدة عامل انتصار المجتمع الإسلامي على الأعداء
2 تشرين الأول 2023
لقاءٌ علمائي في بعلبك بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
لقاءٌ علمائي في بعلبك بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
1 تشرين الأول 2023
ندوة فكرية في بلدة طاريا بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
ندوة فكرية في بلدة طاريا بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
1 تشرين الأول 2023
عندما تتجدد ثورة اليمن في يوم المولد النبوي
عندما تتجدد ثورة اليمن في يوم المولد النبوي
1 تشرين الأول 2023
شهرياري: العلاقات بين إيران والسعودية تطور مهم للعالم الإسلامي
شهرياري: العلاقات بين إيران والسعودية تطور مهم للعالم الإسلامي
1 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
البالونات الحارقة.. السلاح الاستراتيجي للمحاصرين في غزة