مكارثي يعرب عن ثقته في فوز ترامب بالانتخابات

وأضاف أن الحزب الجمهوري سيرشح ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة.



وقال إن “سياسات الرئيس ترامب جعلت أمريكا أقوى”.



وأشار مكارثي إلى أن التضخم في عهد الرئيس السابق كان أقل بكثير مما هو عليه في عهد الرئيس جو بايدن، مشيرا لارتفاع أسعار الوقود في ظل الإدارة الأمريكية الحالية.



وستجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.



وسبق أن أعلن الرئيس بايدن أنه ينوي المشاركة في الانتخابات عن الحزب الديمقراطي ووصف نفسه بأنه أفضل مرشح يمكنه هزيمة ترامب.