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الاثنين 2 تشرين الأول 2023 ساعة 10:45

بوريل: الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا هو الأول من نوعه في كييف

بوريل: الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا هو الأول من نوعه في كييف
جاء ذلك في تغريدة نشرها بوريل على موقع التواصل الاجتماعي X، حيث كتب: "اليوم أدعو وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في كييف إلى الاجتماع الأول على الإطلاق لأعضاء الاتحاد الـ 27 خارج حدوده. مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".

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وكان بوريل قد صرح يوم أمس خلال زيارته إلى كييف بأن الاتحاد الأوروبي قد خصص 85 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك للمساعدات العسكرية، حيث تابع في بيان منشور على البوابة الإلكترونية للاتحاد الأوروبي: "لقد وصل دعمنا العسكري لأوكرانيا إلى رقم 25 مليار يورو، كما وصل إجمالي الدعم العسكري والمدني والإنساني إلى رقم 85 مليار يورو". وأضاف أنه خلال اجتماعه بوزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف، حاول الطرفان أن يفهموا على نحو أفضل السبب وراء "عدم اعتبار دعم الاتحاد الأوروبي على نفس القدر من الأهمية".
رقم : 1085429
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