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الاثنين 2 تشرين الأول 2023 ساعة 10:50

ترامب يعد بسحب القوات الأمريكية من عدة دول إذا أعيد انتخابه

ترامب يعد بسحب القوات الأمريكية من عدة دول إذا أعيد انتخابه
وجاء تصريح ترامب هذا خلال تجمع حاشد لأنصاره في ولاية أيوا، لكنه لم يحدد الدول التي يقصدها، وقال “نحن ننفق مليارات الدولارات على الدفاع العسكري وأشياء أخرى دون الحصول على أي معاملة تفضيلية لمزارعينا.. قواتنا تحمي [بلدانهم] ولا نتقاضى رواتبنا تقريبا”.

وأضاف “ليس من الجيد القيام بذلك، فالكثير منهم يكرهنا ونحن نحميهم. كل هذه القوات ستعود إلى الوطن على الفور، ولن نضيع المال على هذه البلدان”.

كما وعد ترامب بـ”تخفيض كبير” في أسعار الأسمدة، وكذلك إلغاء جميع مراسيم الإدارة الحالية التي تضر بالمزارعين الأميركيين.

كما أكد الرئيس الأمريكي السابق أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط، سيتجاوز إنتاج روسيا والسعودية مجتمعتين في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال ترامب “سنستخرج نفطنا ونبيعه لأوروبا، ونحن مستعدون لأن نكون مستقلين في مجال الطاقة، سنهيمن على قطاع الطاقة في غضون بضعة أشهر، وسننتج نفطا أكثر من السعودية وروسيا مجتمعتين”. وأضاف “سنبيع نفطنا وغازنا لأوروبا ونحقق ثروة من ذلك”.
مصدر : وكالات
رقم : 1085432
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