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الاثنين 2 تشرين الأول 2023 ساعة 10:52

الاحتلال يعيق وصول المعلمين والطلبة إلى المدارس في الخليل

الاحتلال يعيق وصول المعلمين والطلبة إلى المدارس في الخليل
وأضافت في بيان أن "الاحتلال عرقل وصول المعلمين من خارج يطا إلى مدارسهم الواقعة وسط المدينة".

كما شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من المواطنين في محافظات الضفة الفلسطينية المحتلة.

في نابلس شمال الضفة المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد بشكار بعد اقتحام منزل عائلته في حي المساكن الشعبية.

ومن رام الله، اعتقلت الشابين محمود رضوان وصلاح عواد عقب اقتحام منزليهما في بلدة ترمسعيا.

واعتقلت الشاب محمد المبيض من منطقة المراح في مدينة جنين.

كما اعتقلت الأسير المحرر قيس عرعراوي من مخيم جنين، خلال اقتحام منطقة شارع حيفا بمدينة جنين.

واعتقلت أيضًا الأشقاء حسن وحمزة وحسين حرز الله عقب اقتحام منزلهم في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
 
رقم : 1085433
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