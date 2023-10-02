بمناسبة مولد رسول الرحمة.. أنشطة متنوعة في مختلف المناطق اللبنانية

وفي جبيل وكسروان، أقامت التعبئة الرياضية أنشطة رياضية مختلفة، حيث أقيمت مباراة ودية بين فريق الأخوة طرابلس وجبيل كسروان على أرض ملعب مدرسة رسول المحبة في جبيل، واختتمت بتوزيع الميداليات على المشاركين. كما شهدت بلدة علمات الصوانة الجبيلية ماراتون المولد النبوي الشريف، بمشاركة النائب رائد برو وجمع من أهالي البلدة.



شمالًا، أقيمت الموالد والاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف في بلدات بنهران، راشكيدا، وبكمرا. كما أحيت الهيئات النسائية في الهرمل المناسبة بسلسلة من الأنشطة الثقافية والدينية المتنوعة. وفي المناسبة ذاتها، أقامت الهيئات النسائية في الحوش وليمةً للأيتام تيمنًا بالرسول الأكرم (ص)، ومولدًا نبويًا سبقته محاضرة ثقافية، ليختتم النشاط بتقديم مبلغ مالي لكل يتيم وهدايا رمزية.



وأحيت الهيئات النسائية المناسبة بسلسلة من المحاضرات في عدد من القرى البقاعية، حيث تحدث أئمة البلدات والمدّرسات عن "أهمية الوحدة الإسلامية في المجتمع"، مؤكدين أنّ "هذه الوحدة سعى الإمام الخميني العظيم لنشرها في العالم ليكون عالمًا إسلاميًا متماسكًا ومتكاتفًا يدًا بيد، فهي- أي الوحدة- تحارب ضد الحريات الشاذة المنتشرة في هذا المجتمع، ليكون مجتمعًا على نهج النبي محمد (ص) ورسالته".



كما جابت مسيرة شوارع بيروت الغربية بمشاركة أكتر من 1250 من الكبار والصغار، اختلطت فيها الأفراح بين الكشفيين والكشفيات وعموم الفتية والفتيات والأهالي.



وتقدم المسيرة فرقٌ من الخيّالة والفرقة الموسيقية التي عزفت المعزوفات الكشفية، تلاها الفرق الكشفية من البراعم إلى الجوالة والكشفيين باللباس الأبيض.



وفي جانب الأخوات، سارت البراعم اللواتي حملن الورود، والزهرات مع لوحات عليها ألقاب الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، والمرشدات والدليلات مع مجسمات من وحي المناسبة.



كما شارك في المسيرة أخوات فرق الخدمة المجتمعية وأهالي المنطقة الذين ساروا مع الكشفيين والكشفيات وتجمعوا على شرفات المنازل فرحين بالمناسبات المباركة.



وبمناسبة ولادة الرسول الأعظم (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، أقام حزب الله احتفالًا بالمولد المبارك بالتعاون مع كشافة الإمام المهدي(عج) فوج الإمام الجواد (ع) في منطقة المريجة.



وتخلل الاحتفال كلمة من وحي المناسبة، وقصة عن رسالة النبي (ص)، ومسابقة، بعدها تم توزيع جوائز وهدايا على الحاضرين.



وقدمت فرقة محسن فنيش المدائح والتواشيح بأجواء من الفرح والسرور، وحضر الحفل حشد من الأهالي وفعليات المنطقة.

