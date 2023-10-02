الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 2 تشرين الأول 2023 ساعة 10:57

بمناسبة مولد رسول الرحمة.. أنشطة متنوعة في مختلف المناطق اللبنانية

بمناسبة مولد رسول الرحمة.. أنشطة متنوعة في مختلف المناطق اللبنانية
وفي جبيل وكسروان، أقامت التعبئة الرياضية أنشطة رياضية مختلفة، حيث أقيمت مباراة ودية بين فريق الأخوة طرابلس وجبيل كسروان على أرض ملعب مدرسة رسول المحبة في جبيل، واختتمت بتوزيع الميداليات على المشاركين. كما شهدت بلدة علمات الصوانة الجبيلية ماراتون المولد النبوي الشريف، بمشاركة النائب رائد برو وجمع من أهالي البلدة. 

شمالًا، أقيمت الموالد والاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف في بلدات بنهران، راشكيدا، وبكمرا. كما أحيت الهيئات النسائية في الهرمل المناسبة بسلسلة من الأنشطة الثقافية والدينية المتنوعة. وفي المناسبة ذاتها، أقامت الهيئات النسائية في الحوش وليمةً للأيتام تيمنًا بالرسول الأكرم (ص)، ومولدًا نبويًا سبقته محاضرة ثقافية، ليختتم النشاط بتقديم مبلغ مالي لكل يتيم وهدايا رمزية.

وأحيت الهيئات النسائية المناسبة بسلسلة من المحاضرات في عدد من القرى البقاعية، حيث تحدث أئمة البلدات والمدّرسات عن "أهمية الوحدة الإسلامية في المجتمع"، مؤكدين أنّ "هذه الوحدة سعى الإمام الخميني العظيم لنشرها في العالم ليكون عالمًا إسلاميًا متماسكًا ومتكاتفًا يدًا بيد، فهي- أي الوحدة- تحارب ضد الحريات الشاذة المنتشرة في هذا المجتمع، ليكون مجتمعًا على نهج النبي محمد (ص) ورسالته".

كما جابت مسيرة شوارع بيروت الغربية بمشاركة أكتر من 1250 من الكبار والصغار، اختلطت فيها الأفراح بين الكشفيين والكشفيات وعموم الفتية والفتيات والأهالي.

وتقدم المسيرة فرقٌ من الخيّالة والفرقة الموسيقية التي عزفت المعزوفات الكشفية، تلاها الفرق الكشفية من البراعم إلى الجوالة والكشفيين باللباس الأبيض.

وفي جانب الأخوات، سارت البراعم اللواتي حملن الورود، والزهرات مع لوحات عليها ألقاب الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، والمرشدات والدليلات مع مجسمات من وحي المناسبة. 

كما شارك في المسيرة أخوات فرق الخدمة المجتمعية وأهالي المنطقة الذين ساروا مع الكشفيين والكشفيات وتجمعوا على شرفات المنازل فرحين بالمناسبات المباركة.

وبمناسبة ولادة الرسول الأعظم (ص) وحفيده الإمام جعفر الصادق (ع)، أقام حزب الله احتفالًا بالمولد المبارك بالتعاون مع كشافة الإمام المهدي(عج) فوج الإمام الجواد (ع) في منطقة المريجة. 

وتخلل الاحتفال كلمة من وحي المناسبة، وقصة عن رسالة النبي (ص)، ومسابقة، بعدها تم توزيع جوائز وهدايا على الحاضرين. 

وقدمت فرقة محسن فنيش المدائح والتواشيح بأجواء من الفرح والسرور، وحضر الحفل حشد من الأهالي وفعليات المنطقة.
 
رقم : 1085435
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
الشيخ قاسم : التطبيع لم ولن يؤثر على مسار تحرير فلسطين
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
2 تشرين الأول 2023
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
آية الله مكارم شيرازي: الوسيلة الاهم للتضامن الاسلامي تحديد القيم المشتركة
2 تشرين الأول 2023
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
دعوات لمقاطعة “كوب 28”.. مؤتمر المناخ في بلد نفطيّ
2 تشرين الأول 2023
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
2 تشرين الأول 2023
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
2 تشرين الأول 2023
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
2 تشرين الأول 2023
البالونات الحارقة.. السلاح الاستراتيجي للمحاصرين في غزة
البالونات الحارقة.. السلاح الاستراتيجي للمحاصرين في غزة
2 تشرين الأول 2023
مستشار رئيس الجمهورية: الوحدة عامل انتصار المجتمع الإسلامي على الأعداء
مستشار رئيس الجمهورية: الوحدة عامل انتصار المجتمع الإسلامي على الأعداء
2 تشرين الأول 2023
لقاءٌ علمائي في بعلبك بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
لقاءٌ علمائي في بعلبك بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
1 تشرين الأول 2023
ندوة فكرية في بلدة طاريا بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
ندوة فكرية في بلدة طاريا بذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية
1 تشرين الأول 2023
عندما تتجدد ثورة اليمن في يوم المولد النبوي
عندما تتجدد ثورة اليمن في يوم المولد النبوي
1 تشرين الأول 2023
شهرياري: العلاقات بين إيران والسعودية تطور مهم للعالم الإسلامي
شهرياري: العلاقات بين إيران والسعودية تطور مهم للعالم الإسلامي
1 تشرين الأول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مخطط أمريكي لتقسيم سوريا.. ما علاقة السويداء؟
نتائج إعادة افتتاح السفارة السورية في الرياض؟
صنعاء تحذر تحالف العدوان وتكشف الوجه القبيح للمجتمع الدولي
البالونات الحارقة.. السلاح الاستراتيجي للمحاصرين في غزة