السوداني يتوجه إلى قطر في زيارة رسمية

وحسب موقع "العربي الجديد"، من المقرر ان يفتتح أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، وذلك في موقع المعرض في حديقة البدع، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.



وقال مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، لـ"العربي الجديد"، إن السوداني سيلتقي أمير قطر وسيبحث معه في اجتماع ثنائي الملفات الأمنية والسياسية التي تخص البلدين بشكل عام، واستكمال ملفات الحوار التي نوقشت واتفقت عليها بغداد والدوحة خلال الفترة الماضية.



وبحسب المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه فإن "السوداني سيكمل خلال زيارة قطر بحث ملف الاستثمارات القطرية في العراق المختلفة، خصوصاً المتعلقة بقطاع النفط والغاز، إضافة إلى دفع الشركات القطرية للعمل في السوق العراقي، وملفات اقتصادية بحثت سابقا خلال زيارة أمير دولة قطر إلى بغداد مؤخراً".



وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الحكومة العراقية الحالية تولي اهتماما كبيرا لمشاركة قطر في الاستثمارات المختلفة في العراق المتعلقة بشبكات الطاقة الكهربائية وملف النفط والغاز والمصافي، إضافة إلى بناء المجمعات السكنية والفنادق العالمية، وهو ما سيكون محور المناقشة بين السوداني والمسؤولين في قطر، خلال الساعات المقبلة.



وزار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حزيران/ يونيو الماضي، العاصمة العراقية بغداد بزيارة تلبية لدعوة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث اكتسبت الزيارة أهمية كبيرة على مستوى توقيت الزيارة والملفات التي بحثت، وسط ترحيب سياسي واسع من مختلف الأطراف العراقية.

