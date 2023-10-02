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الاثنين 2 تشرين الأول 2023 ساعة 14:10

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مدرعات "بي إم بي – 3"

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مدرعات "بي إم بي – 3"
وأعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية للتقنايت العسكرية المتفرع عنها مصنع "كورغان"، أن المصنع أنهى صيانة مجموعة من عربات "بي إم بي – 3" بطلب من وزارة الدفاع.

وأوضحت الخدمة الصحفية أن كل المدرعات تم تزويدها بشبكات مضادة للقذائف الجوفاء وشبكات مصفحة. كما تم توريد تلك الشبكات إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة حيث سيتم وضعها على المدرعات التي يستخدمها الجيش الروسي.

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يذكر أن "بي إم بي – 3" هي عربة المشاة القتالية السوفيتية والروسية الصنع المخصصة  لنقل الأفراد إلى الخط الأمامي وكذلك للعمل المشترك مع الدبابات في ميدان القتال.

ودخلت العربة الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1987، وزنها 18.2 طنا، طاقمها 3 أفراد، فضلا عن 7 أفراد للمشاة. وتتضمن أسلحتها مدفع عيار 100 ملم الذي يمكن أن يطلق كذلك الصواريخ إلى جانب القذائف الكلاسيكية ومدفع عيار 30 ملم الأوتوماتيكي، رشاش عيار 7.62 ملم من طراز "بي كا تي"، قاذفات الدخان ومقاييس المسافة الليزرية.

سرعتها القصوى 70 كلم/ساعة . ويمكن أن تسير المدرعة إلى مسافة 600 كلم دون أن تتزود بالوقود، كما يمكن أن تسير على سطح الماء بسرعة 10 كلم/ساعة. ويمكن نقلها جوا بطائرات النقل العسكرية.

وتم تزويدها بمحرك ديزل متعدد الوقود ينتج قوة 500 حصان.
 
رقم : 1085465
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