حزب الله وأطباء رساليين بدون حدود في إيران نظما يوما صحيا مجانيا في سيروب والمية ومية بذكرى المولد النبوي الشريف

وشارك في هذا النشاط الصحي 8 أطباء متخصصين في المسالك البولية والأطفال و 21 ممرضة وأشرف على الحملة الإخوة في حركة أنصار الله والإخوة لجان العمل بالمخيمات والاخوة في مديرية جبل عامل الثانية في الهيئة الصحية الإسلامية.



كما زار النشاط كل من رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة سماحة الشيخ ماهر حمود ومسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر اللذين أثنيا على هذه الأنشطة الخدماتية والتي تخفف عن كاهل الناس خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد كما توجها بالشكر والتقدير للأطباء الإيرانيين والعاملين معهم على جهودهم المخلصة في خدمة أهلنا من الشعبين اللبناني والفلسطيني.

