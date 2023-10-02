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الاثنين 2 تشرين الأول 2023 ساعة 15:19

رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام

رئيسي: نظرة الجمهورية الإسلامية إلى حقوق المرأة مستمدة من تعاليم نبي الإسلام
وقال الرئيس رئيسي، اليوم الاثنين، في كلمة أمام المشاركين في مهرجان خورشيد الإعلامي الدولي في مدينة مشهد أن نبي الإسلام (ص) أكد على مراعاة حقوق المرأة وقال: إن شخصية فاطمة الزهراء (ع) هي مثال لجميع نساء ورجال العالم.
 
أوضح أن دور المرأة في انتصار الثورة والمقاومة والدور الذي لعبته المرأة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والسياسية و في المشهد الرياضي وفي كافة المجالات هو دور قيم ونموذجي للغاية.
 
وأضافـ إن نظرة الجمهورية الإسلامية إلى المرأة هي نظرة ثابتة، الغرب تستخدم المرأة كأداة بدلاً من الاهتمام بمكانتها وهويتها، بينما خلق الله في الرجل كفاءات كثيرة، كما خلق أيضا في المرأة كفاءات كثيرة حتى تتمكن المرأة من القيام بدورها في ازدهار قدرات الأسرة التي هي المؤسسة الأساسية في المجتمع.
 
وتابع، إن الجمهورية الإسلامية لا تنظر للمرأة كأداة، ولا تعتقد أن عليها أن تبقى في دهاليز البيت، المرأة يمكن أن تكون رفيقة الرجل و تسهم في بناء المجتمع و تلعب دورا أساسيا سواء في الأسرة أو في الميدان ويمكن للمرأة أن تكون ناشطة في القضايا الاجتماعية.
 
وأضاف، الغربيون يستخدمون قضية المرأة وحقوق المرأة كأداة لممارسة الضغط على الدول المستقلة والحقيقة أنهم لا يدافعون عن حقوق المرأة أو حقوق الإنسان لأن هناك قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الغربيين و إذا أردنا أن نحصي انتهاكات حقوق الإنسان في الغرب، فسيكون القائمة طويلة.
 
وتابع: "نحن اليوم في موقف المطالب بحقوق الإنسان، والغرب في موقف المتهم وعليه أن يجيب عما قام في انتهاك حقوق الإنسان".
 
وفيما يتعلق بما قام الغربيون في انتهاك حقوق الإنسان في دول المنطقة قال رئيسي: لقد ظلموا الشعب الفلسطيني 70 عاما، والأميركيون تواجدوا في أفغانستان 20 عاما ودمروا منازلهم ويوجد في أفغانستان اليوم أكثر من 35 ألف طفل معاق ولم يكن لوجود الأميركيين طوال عقدين من الزمن أي تأثير على أمن ورفاهية الشعب الأفغاني ولم يبق سوى الحرب والدمار وسفك الدماء.
رقم : 1085473
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