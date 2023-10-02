النائب الموسوي: لا يمكن النهوض بالوطن الا بعلماء ومتعلمين شرفاء غير فاسدين

وبارك الموسوي للطلاب نجاحهم وتفوقهم، معتبرا ان “الرهان هو على دورهم في بناء المستقبل الواعد، ودور المتعلمين والجامعيين في مواجهة الحملات الممنهجة على المنظومة الأخلاقية والقيمية، والتي تعمل على الترويج للشذوذ تحت مسمى الحريات، في حين أن تلك الحملات لا تقل في خطورتها عما يتعرض له اللبنانيون من ضيق وحصار وإفقار”.

وأكد أن “المقاومة التي لم تبخل يوما وقدمت أغلى ما يمكن ان يبذل، لا يمكن ان تتخلى عن الطلاب وستبقى إلى جانبهم وستبذل كل جهد وبما تستطيع. نحن احرص الناس على إعادة بناء الدولة، لأن هذا المجتمع وهذا الشعب لا يمكن ان تنهض به إلا دولة تبنى على أسس سليمة وعلماء متعلمين شرفاء نزيهين ليس لهم في الفساد اي علاقة من أجل ان يبنى هذا الوطن”.

كلمة الخريجين ألقتها الطالبة الحائزة على المرتبة السادسة على صعيد لبنان في علوم الحياة مرام النمر، دعت فيها إلى “تقديم يد العون للطلاب في ظل الواقع الاجتماعي والمعيشي الصعب”.

وتخلل المهرجان استعراض للخريجين واختتم بتوزيع الشهادات التقديرية عليهم