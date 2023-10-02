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الاثنين 2 تشرين الأول 2023 ساعة 18:20

الخارجية السورية: عملية الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب بدأت

الخارجية السورية: عملية الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب بدأت
وشدد الدبلوماسي السوري، في حديث صحفي، على أن هذه العملية لا عودة فيها إلى الوراء.
 
وأضاف الصباغ، على هامش اسبوع المستوى الرفيع للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اختتم أعماله في نيويورك: “من الصعب التنبؤ بالضبط متى سنصل إلى ذلك، ولكن الأمر الإيجابي هو أن هذه العملية قد بدأت بالفعل. أنا متأكد من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، لكنني لا أرى وجود أي إمكانية لعكس العملية وعودتها إلى الوراء”.
 
وتابع نائب الوزير السوري القول “سيكشف الزمن لاحقا، المدة التي سيستغرقها هذا الأمر، لكنني أعتقد أن هذا هو الاتجاه الصحيح الذي يجب أن نعمل فيه كدول نامية”.
رقم : 1085495
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