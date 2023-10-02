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الاثنين 2 تشرين الأول 2023 ساعة 18:34

أذربيجان تنفي استهداف شاحنات للقوات الأرمنية

أذربيجان تنفي استهداف شاحنات للقوات الأرمنية
وجاء في بيان الوزارة: “الأنباء التي تفيد بأن وحدات من الجيش الأذربيجاني أطلقت النار اليوم الاثنين في حوالي الساعة 14:25 على مركبات تابعة للقوات المسلحة الأرمينية كانت تنقل الغذاء في اتجاه قرية زركيند في منطقة باساركيشار، عارية عن الصحة تماما.. نحن ندحض بشكل قاطع هذه المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الأرمينية”.
 
وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد صرحت في وقت سابق من اليوم بأن القوات الأذرية استهدفت بالنيران مركبة تابعة للقوات الأرمينية.
 
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية إطلاق عملية “لمكافحة الإرهاب” في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام، ومن جهتها دانت وزارة الخارجية الأرمينية العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ ووصفتها بأنها عدوانية.
 
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.
 
ووقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 كانون الاول/ يناير 2024.
رقم : 1085497
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