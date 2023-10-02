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الاثنين 2 تشرين الأول 2023 ساعة 18:45

الكرملين حول إعلان مولدوفا تخليها عن الغاز الروسي: عليكم ديون يجب تسويتها

الكرملين حول إعلان مولدوفا تخليها عن الغاز الروسي: عليكم ديون يجب تسويتها
وأضاف “الاتصالات بين شركة “غازبروم” الروسية ومولدوفا مستمرة، خاصة وأن الجانب المولدوفي عليه ديون لشركتنا. هناك خلاف حول حجم هذا الدين، وبالتالي الحوار والتفاوض يجب أن يستمر”.
 
ولفت بيسكوف إلى أن مولدوفا بنهاية الأمر تشتري الغاز من السوق الأوروبية وهو روسي المنشأ.
 
وأضاف “السوق الفورية قد تكون اليوم أرخص من الغاز الأنابيب الروسي، ولكن مستقبلا سيصبح الغاز أكثر كلفة في السوق الفورية”.
 
وفي وقت سابق قال وزير الطاقة المولدافي فيكتور بارليكوف إن البلاد “تحولت بالكامل إلى إمدادات الغاز من الاتحاد الأوروبي”، بعد تلقي “عرض مناسب من الموردين الأوروبيين”.
 
وتشهد مولدوفا أزمة طاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، الأمر الذي أثار احتجاجات في البلاد، فيما تترتب عليها ديون طائلة لروسيا بمئات ملايين الدولارات وتتوسل بشكل متكرر تأجيل سدادها.
رقم : 1085498
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